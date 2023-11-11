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Мужчина преследовал ребенка от дома до кружка в Екатеринбурге

«Предлагал сладости и щенков»: мужчина преследовал девочку в Екатеринбурге

11 ноября 2023, 07:33
Фото: 1MI

Мужчина преследовал ребенка от дома до кружка в Екатеринбурге

Незнакомец преследовал маленькую девочку, которая шла из дома на занятие. Мужчина прошелся за ребенком от парка Архипова до улицы Бардина, где девочка живет.

Произошло это 10 ноября примерно в 16:00. Об этом сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург». Согласно описанию, на мужчине были черные очки, темная одежда и капюшон.

По словам воспитательницы ребенка, после окончания занятия она проводила детей из клуба, внимательно смотря по сторонам на случай, нет ли кого постороннего. Также мужчина предлагал ребенку гору сладостей и посмотреть щенков.

В комментариях к посту пользователи интернета написали, что в таких ситуациях следует обращаться в полицию. А некоторые высказались, что считают эту информацию выдуманной.

Да уж! Так идешь по тропинке, думаешь о своем, а впереди идущая девочка думает, что ее преследуют! — написал пользователь Александр.

Однако нашлись пользователи, которые подтвердили, что рассказанной воспитательницей правда.

А местная жительница Александра добавила, что еще летом в парке Архипова какой-то мужчина приставал к детям. Тогда, по ее словам, незнакомец выходил из кустов и мастурбировал при несовершеннолетних.

Сейчас холодно доставать причиндалы, может теперь так развлекается, — добавила Александра.

Ранее сообщалось что 55-летний свердловчанин занимался онанизмом при детях в детском саду и в ТЦ «Небо». Его заметили посетители торгового центра.

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