«Предлагал сладости и щенков»: мужчина преследовал девочку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Произошло это 10 ноября примерно в 16:00. Об этом сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург». Согласно описанию, на мужчине были черные очки, темная одежда и капюшон.
По словам воспитательницы ребенка, после окончания занятия она проводила детей из клуба, внимательно смотря по сторонам на случай, нет ли кого постороннего. Также мужчина предлагал ребенку гору сладостей и посмотреть щенков.
В комментариях к посту пользователи интернета написали, что в таких ситуациях следует обращаться в полицию. А некоторые высказались, что считают эту информацию выдуманной.
Да уж! Так идешь по тропинке, думаешь о своем, а впереди идущая девочка думает, что ее преследуют! — написал пользователь Александр.
Однако нашлись пользователи, которые подтвердили, что рассказанной воспитательницей правда.
А местная жительница Александра добавила, что еще летом в парке Архипова какой-то мужчина приставал к детям. Тогда, по ее словам, незнакомец выходил из кустов и мастурбировал при несовершеннолетних.
Сейчас холодно доставать причиндалы, может теперь так развлекается, — добавила Александра.
Ранее сообщалось что 55-летний свердловчанин занимался онанизмом при детях в детском саду и в ТЦ «Небо». Его заметили посетители торгового центра.