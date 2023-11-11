Пример для развития. В Тагиле прошел предпремьерный показ фильма «Легенда о самбо»

89 регионов России развивает самбо как вид спорта. 130 стран входят в Международную организацию самбо. В Нижнем Тагиле более 800 человек занимаются этой борьбой, а ведут их к победам 14 высококвалифицированных тренеров-преподавателей. В сентябре в городе открылись сразу четыре спортивных зала для занятия борьбой. Так, точки притяжения юных самбистов появились в школах №100 на ГГМ, №48 на Голом Камне, №2 в Дзержинском районе, а также в Православной гимназии №11. В ближайшее время секция популярного спортивного направления появится и в школе № 20 на Вагонке. Реализация этих мероприятий стала возможна благодаря одному из крупнейших спортивно-образовательных проектов «Самбо — в школу!».