Пример для развития. В Тагиле прошел предпремьерный показ фильма «Легенда о самбо»

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Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 07:26
16 ноября 2023 года исполняется 85 лет с момента создания в России одного из видов единоборства — самбо. Именно в этот день на широкий экран выйдет художественный фильм «Легенда о самбо». А предпремьерный показ картины, организованный для самбистов, их тренеров и детей участников специальной военной операции, прошел в Нижнем Тагиле немного раньше — 10 ноября и поведал об истории возникновения техники самостоятельного боя без оружия.
Сегодня мы презентуем фильм «Легенда о самбо». Нижний Тагил именно в Самбо занимает, наверное, одну из больших страниц, потому что эта школа в нашем городе известна на всю Россию. И мне очень отрадно, что у нас получилось вместе с главой города здесь провести закрытый кинопоказ. Мы привезли сюда актеров, исполнивших главные роли. Очень хорошо, что мы смогли привлечь к показу детишек, которые ходят в зал и занимаются борьбой. Фильм как раз служит примером того, как надо развивать спорт и прививать любовь к нему. Отдельно хочу сказать, уважаемые родители, приводите детей в спорт, пусть они занимаются нашей национальной борьбой, — отметил координатор «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
Действие фильма переносит зрителей в 1936 год на Всесоюзную Спартакиаду. Главные герои картины — создатели искусства самообороны в СССР Виктор Спиридонов (Дмитрий Павленко) и Василий Ощепков (Вольфганг Черни), а также их ученик — будущая легенда самбо — Анатолий Харлампиев (Антон Вохмин). Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд — все это переплетается с судьбами трех простых людей.
Актерам, исполнившим главные роли, очень близок этот вид спорта. Все трюки они выполняли сами, а в своих героев привносили частичку себя.
Меня радует мысль, что мы приехали к вам для того, чтобы показать нашу картину. Я занимался дзюдо, поэтому для меня близка тема кинокартины. В то время, когда я занимался дзюдо, секции по дзюдо и самбо уже были по всей стране. Мы часто шутили: «снял штаны — ты в самбо, надел — в дзюдо», — рассказал Антон Вохмин.
Дмитрий Павленко сыграл роль Виктора Спиридонова, о котором сохранилось очень мало информации. Исполнитель признался, что воплощая на экране одну из ключевых ролей, не раз использовал фантазию.
Это была замечательная работа, одна из моих любимых за последнее время. Безусловно, для меня она очень значима ввиду моей любви к боевым искусствам. Я уже много лет тренируюсь. С детства занимался греко-римской борьбой, дзюдо и сейчас продолжаю. Эта роль для меня — большой актерский подарок. Мы фантазировали, придумывали что-то, исходя из хроник, которые сохранились. Надеюсь, что картина будет интересна, особенно для молодежи. И конечно, очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей в Нижнем Тагиле посмотрели наш фильм, — поделился впечатлением Дмитрий Павленко.
Организаторы проекта «Za самбо», как и создатели фильма, считают, что картина подтолкнет зрителей к занятиям борьбой, а уже в выбравших этот путь укрепит веру в свои силы. Именно поэтому у юных тагильчан появилась возможность первыми посмотреть «Легенду».
Огромная благодарность и большое спасибо тренерам за то, что вы делитесь своей мудростью, растите наших детей. Низкий вам поклон за то, что вы ребят превращаете в настоящих, в правильных людей, — заявил Алексей Свалов.
89 регионов России развивает самбо как вид спорта. 130 стран входят в Международную организацию самбо. В Нижнем Тагиле более 800 человек занимаются этой борьбой, а ведут их к победам 14 высококвалифицированных тренеров-преподавателей. В сентябре в городе открылись сразу четыре спортивных зала для занятия борьбой. Так, точки притяжения юных самбистов появились в школах №100 на ГГМ, №48 на Голом Камне, №2 в Дзержинском районе, а также в Православной гимназии №11. В ближайшее время секция популярного спортивного направления появится и в школе № 20 на Вагонке. Реализация этих мероприятий стала возможна благодаря одному из крупнейших спортивно-образовательных проектов «Самбо — в школу!».
Напомним, федеральный проект «Zа Самбо» был утвержден в июле 2022 года. Под его эгидой в Нижнем Тагиле проводился межрегиональный турнир по самбо, фестиваль пляжного самбо и эстафета для спортсменов.