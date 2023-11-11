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Сын экс-мэра Алапаевска вернулся домой после очередного ранения на СВО

Серьезная травма глаза. Экс-мэр Алапаевска рассказал о ранении сына на СВО

11 ноября 2023, 11:14
Фото: Личная страница в ВК Сайгида Билалова

Сын экс-мэра Алапаевска вернулся домой после очередного ранения на СВО

Бывший глава Алапаевска, а теперь советник губернатора Сайгид Билалов рассказал о том, что его сын Руслан вернулся домой после ранения в зоне СВО. Боец получил серьезную травму глаза.

Руслана ранило 2 ноября во время боев под Краматорском, написал на своей странице в соцсетях Сайгид Билалов. По его чиновника, его сын вместе с товарищами попал под обстрел. Некоторые из них погибли.

Ему повезло… Он выжил… Он видел, как в той кровавой мясорубке в доли секунды оборвались жизни других двух бойцов. Боль, отчаяние, гнев разрывали его душу на клочья. Затем был госпиталь в Белгороде, откуда Руслана, нашпигованного осколками и с серьезным ранением в глаз, транспортировали в московский специализированный госпиталь, — сообщил Сайгид Билалов.

На фото видно, что у Руслана забинтованы глаз и левая рука. По словам Билалова, ему предстоит еще не одна операция.

Сайгид Билалов с сыном РусланомСайгид Билалов с сыном Русланом
Сайгид Билалов с сыном Русланом
Фото: Личная страница в ВК Сайгида Билалова

Сайгид Билалов известен тем, что, будучи на посту мэра Алапаевска, после начала СВО просил отправить его в зону боевых действий. Однако в итоге никуда не уехал, хотя и обращался в военкомат. После он пытался отправить на фронт своих сыновей в качестве добровольцев, но и это не получилось. В сентябре 2022 года под частичную мобилизацию попал старший сын Билалова — Руслан. В конце октября он получил ранение, но после лечения вернулся обратно в зону спецоперации.

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#Политика#Алапаевск#Операция на Украине#Свердловская область#Госпиталь#Анна Григорьева#Ранение#Сайгид Билалов#Мобилизация#Фронт#СВО
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