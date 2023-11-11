Серьезная травма глаза. Экс-мэр Алапаевска рассказал о ранении сына на СВО

Сайгид Билалов известен тем, что, будучи на посту мэра Алапаевска, после начала СВО просил отправить его в зону боевых действий. Однако в итоге никуда не уехал, хотя и обращался в военкомат. После он пытался отправить на фронт своих сыновей в качестве добровольцев, но и это не получилось. В сентябре 2022 года под частичную мобилизацию попал старший сын Билалова — Руслан. В конце октября он получил ранение, но после лечения вернулся обратно в зону спецоперации.