Серьезная травма глаза. Экс-мэр Алапаевска рассказал о ранении сына на СВО

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Руслана ранило 2 ноября во время боев под Краматорском, написал на своей странице в соцсетях Сайгид Билалов. По его чиновника, его сын вместе с товарищами попал под обстрел. Некоторые из них погибли.
Ему повезло… Он выжил… Он видел, как в той кровавой мясорубке в доли секунды оборвались жизни других двух бойцов. Боль, отчаяние, гнев разрывали его душу на клочья. Затем был госпиталь в Белгороде, откуда Руслана, нашпигованного осколками и с серьезным ранением в глаз, транспортировали в московский специализированный госпиталь, — сообщил Сайгид Билалов.
На фото видно, что у Руслана забинтованы глаз и левая рука. По словам Билалова, ему предстоит еще не одна операция.
Сайгид Билалов известен тем, что, будучи на посту мэра Алапаевска, после начала СВО просил отправить его в зону боевых действий. Однако в итоге никуда не уехал, хотя и обращался в военкомат. После он пытался отправить на фронт своих сыновей в качестве добровольцев, но и это не получилось. В сентябре 2022 года под частичную мобилизацию попал старший сын Билалова — Руслан. В конце октября он получил ранение, но после лечения вернулся обратно в зону спецоперации.