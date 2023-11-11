Снежная и дождливая погода придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Такой прогноз в своем telegram-канале дал синоптик Алексей Пулин.
На севере региона это будет снег, в южных районах области сохранится дождь, — написал метеоролог.
Также он добавил, что большая часть осадков выпадет ночью и утром. На юге региона 11 ноября ожидается температура от +1 до +6 градусов, а на севере области — от 0 до -2 градусов. Такая погода будет стоять в дневное время.
В уральской столице прогнозируется облачность, а в вечернее время возможен туман.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области выпадет снег, а также наступит похолодание до -5 градусов.