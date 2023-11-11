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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Снег с дождем ожидается в Свердловской области

Снежная и дождливая погода придет в Свердловскую область

11 ноября 2023, 09:01
Фото: 1MI

Снег с дождем ожидается в Свердловской области

В южной части Свердловской области 11 ноября продолжится снег с дождем. На севере региона ожидается снег.

Такой прогноз в своем telegram-канале дал синоптик Алексей Пулин.

На севере региона это будет снег, в южных районах области сохранится дождь, — написал метеоролог.

Также он добавил, что большая часть осадков выпадет ночью и утром. На юге региона 11 ноября ожидается температура от +1 до +6 градусов, а на севере области — от 0 до -2 градусов. Такая погода будет стоять в дневное время.

В уральской столице прогнозируется облачность, а в вечернее время возможен туман.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области выпадет снег, а также наступит похолодание до -5 градусов.

Заморозки до -5, снег и гололед ожидаются в Свердловской области
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#Свердловская область#Снег#Осадки#Дождь#Прогноз#Окружающая среда#Синоптик#Дарья Сорокина
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