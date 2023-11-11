Свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов получил государственную награду

Глава министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов награжден за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе. Ранее региональный чиновник уже был отмечен государственной наградой. Так, в 2020 году он получил благодарственное письмо за участие в организации чемпионата мира по футболу-2018 из рук президента.