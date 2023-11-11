Свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов получил государственную награду

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Глава министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов награжден за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе. Ранее региональный чиновник уже был отмечен государственной наградой. Так, в 2020 году он получил благодарственное письмо за участие в организации чемпионата мира по футболу-2018 из рук президента.
Николай Смирной был назначен министром ЖКХ региона в 2011 году. До этого он руководил отделом энерго- и ресурсосбережения научно-технической политики Минпромышленности, науки и энергетики Свердловской области.
Ранее областной чиновник вошел в ТОП-100 влиятельных людей Екатеринбурга по версии TagilCity.ru. Напомним, в начале октября Николай Смирнов посетил Нижний Тагил во время открытия после капитального ремонта Нижне-Выйского сквера в микрорайоне ВМЗ.