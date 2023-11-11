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Президент России Владимир Путин наградил министра ЖКХ Свердловской области

Свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов получил государственную награду

11 ноября 2023, 08:04
Фото: Фонд капитального ремонта Свердловской области

Президент России Владимир Путин наградил министра ЖКХ Свердловской области

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Глава министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов награжден за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе. Ранее региональный чиновник уже был отмечен государственной наградой. Так, в 2020 году он получил благодарственное письмо за участие в организации чемпионата мира по футболу-2018 из рук президента.

Николай Смирной был назначен министром ЖКХ региона в 2011 году. До этого он руководил отделом энерго- и ресурсосбережения научно-технической политики Минпромышленности, науки и энергетики Свердловской области.

Ранее областной чиновник вошел в ТОП-100 влиятельных людей Екатеринбурга по версии TagilCity.ru. Напомним, в начале октября Николай Смирнов посетил Нижний Тагил во время открытия после капитального ремонта Нижне-Выйского сквера в микрорайоне ВМЗ.

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