Цены растут, безработица падает. В Свердловскстате раскрыли экономические показатели

За восемь месяцев в Свердловской области родились 26 тысяч человек. Однако смертность все еще превышает рождаемость — умерло более 37 тысяч человек. Естественная убыль составила 10 833 человек. В прошлом году этот показатель составлял 12 968 человек. Также зафиксирован прирост мигрантов — на 634 человека.