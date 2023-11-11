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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Врио руководителя Свердловскстата рассказала о росте цен и падении безработицы

Цены растут, безработица падает. В Свердловскстате раскрыли экономические показатели

11 ноября 2023, 10:25
Фото: Midjourney

Врио руководителя Свердловскстата рассказала о росте цен и падении безработицы

Об экономических показателях Свердловской области за девять месяцев текущего года рассказала временно исполняющая обязанности руководителя Свердловскстата Антонина Перунова.

С января по май 2023 года во многих экономических отраслях региона произошел рост, сообщила Антонина Перунова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам объем промышленного производства увеличился на 12%, а строительства жилья — на 14,4%.

Также врио главы Свердловскстата отметила, что в области сокращается уровень безработицы и растут зарплаты. Среднемесячная заработная плата за восемь месяцев составила 61 312 рублей. Это на 15,9% выше, чем в прошлом году. Самые высокие заработок у специалистов в сфере IT и финансовом секторе.

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За восемь месяцев в Свердловской области родились 26 тысяч человек. Однако смертность все еще превышает рождаемость — умерло более 37 тысяч человек. Естественная убыль составила 10 833 человек. В прошлом году этот показатель составлял 12 968 человек. Также зафиксирован прирост мигрантов — на 634 человека.

Подорожание продуктов за период с января по сентябрь 2023 года произошло на 1,9%, непродовольственных товаров — на 4,3%, услуг — на 8,4%, отметила Антонина Перунова.

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