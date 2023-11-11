Цены растут, безработица падает. В Свердловскстате раскрыли экономические показатели

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
С января по май 2023 года во многих экономических отраслях региона произошел рост, сообщила Антонина Перунова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам объем промышленного производства увеличился на 12%, а строительства жилья — на 14,4%.
Также врио главы Свердловскстата отметила, что в области сокращается уровень безработицы и растут зарплаты. Среднемесячная заработная плата за восемь месяцев составила 61 312 рублей. Это на 15,9% выше, чем в прошлом году. Самые высокие заработок у специалистов в сфере IT и финансовом секторе.
За восемь месяцев в Свердловской области родились 26 тысяч человек. Однако смертность все еще превышает рождаемость — умерло более 37 тысяч человек. Естественная убыль составила 10 833 человек. В прошлом году этот показатель составлял 12 968 человек. Также зафиксирован прирост мигрантов — на 634 человека.
Подорожание продуктов за период с января по сентябрь 2023 года произошло на 1,9%, непродовольственных товаров — на 4,3%, услуг — на 8,4%, отметила Антонина Перунова.