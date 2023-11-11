В Екатеринбурге стало дороже ходить в туалет

Причиной закрытия аэрационной станции стал иск в суд от природоохранного прокурора. Оказалось, что сточные воды от ассенизаторов перегружают очистные сооружения. В Водоканале Екатеринбурга сообщили, что доля привозимых стоков составляет 40-60% от общего объема, а это влияет на качество очистки. В связи с этим Водоканал решил уменьшить количество принимаемых сточных вод от спецтранспорта. Исключение составили машины, которые обслуживают местную УК «Алмаз» и северское подразделение Лесотехнического университета. От многоквартирных домов очистные принимают теперь не более тысячи кубометров в месяц.