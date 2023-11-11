В Екатеринбурге стало дороже ходить в туалет

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Раньше стоимость услуг ассенизаторов, по словам местных жителей, составляла 800 рублей. Теперь же им приходится платить за откачку отходов больше 2 тысяч рублей. Повышение цены произошло из-за закрытия местной аэрационной станции, теперь машинам приходится ездить дальше.
В попытках решить проблему дальней транспортировки и открыть стоки в Северке, ассенизаторы предложили клиентам заключить договор о вывозе с екатеринбургским Водоканалом. Однако после этого им предложили вывозить все на очистные Химмаша, а это тоже невыгодно, пишет Е1.
Причиной закрытия аэрационной станции стал иск в суд от природоохранного прокурора. Оказалось, что сточные воды от ассенизаторов перегружают очистные сооружения. В Водоканале Екатеринбурга сообщили, что доля привозимых стоков составляет 40-60% от общего объема, а это влияет на качество очистки. В связи с этим Водоканал решил уменьшить количество принимаемых сточных вод от спецтранспорта. Исключение составили машины, которые обслуживают местную УК «Алмаз» и северское подразделение Лесотехнического университета. От многоквартирных домов очистные принимают теперь не более тысячи кубометров в месяц.