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В Екатеринбурге ассенизаторские услуги подорожали в два раза

В Екатеринбурге стало дороже ходить в туалет

11 ноября 2023, 10:04
Фото: 1MI

В Екатеринбурге ассенизаторские услуги подорожали в два раза

В поселке Северка в Екатеринбурге в два раза выросли услуги по вывозу отходов из туалетов. Причиной этому стало закрытие местной аэрационной станции.

Раньше стоимость услуг ассенизаторов, по словам местных жителей, составляла 800 рублей. Теперь же им приходится платить за откачку отходов больше 2 тысяч рублей. Повышение цены произошло из-за закрытия местной аэрационной станции, теперь машинам приходится ездить дальше.

В попытках решить проблему дальней транспортировки и открыть стоки в Северке, ассенизаторы предложили клиентам заключить договор о вывозе с екатеринбургским Водоканалом. Однако после этого им предложили вывозить все на очистные Химмаша, а это тоже невыгодно, пишет Е1.

Причиной закрытия аэрационной станции стал иск в суд от природоохранного прокурора. Оказалось, что сточные воды от ассенизаторов перегружают очистные сооружения. В Водоканале Екатеринбурга сообщили, что доля привозимых стоков составляет 40-60% от общего объема, а это влияет на качество очистки. В связи с этим Водоканал решил уменьшить количество принимаемых сточных вод от спецтранспорта. Исключение составили машины, которые обслуживают местную УК «Алмаз» и северское подразделение Лесотехнического университета. От многоквартирных домов очистные принимают теперь не более тысячи кубометров в месяц.

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#Общество#Услуги#Сточные воды#Анна Григорьева#Туалет#Транспортировка#Екатеринбург
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