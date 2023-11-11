В Екатеринбурге запустят новые рейсы в Иркутск с 24 ноября

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Из Екатеринбурга самолет будет летать с 24 ноября, по пятницам, а обратно — с 25 ноября, по субботам. Об этом рассказал перевозчик в своем Telegram-канале.
На сайте аэропорта Кольцово сообщается, что в настоящий момент полеты из Екатеринбурга в Иркутск выполняет только одна авиакомпания — S7.
Напомним, что ранее в Сочи разгорелся скандал между сотрудниками «Уральских авиалиний» и школьницей. Девочку сперва не пустили на рейс, так как ее рюкзак по размерам превышал допустимые значения. Вещи школьницы пришлось растасовать по рюкзакам других ребят. Все они ехали с соревнований.