В Екатеринбурге запустят новые рейсы в Иркутск с 24 ноября

Напомним, что ранее в Сочи разгорелся скандал между сотрудниками «Уральских авиалиний» и школьницей. Девочку сперва не пустили на рейс, так как ее рюкзак по размерам превышал допустимые значения. Вещи школьницы пришлось растасовать по рюкзакам других ребят. Все они ехали с соревнований.