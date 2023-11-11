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«Уральские авиалинии» запустят рейсы в Иркутск

В Екатеринбурге запустят новые рейсы в Иркутск с 24 ноября

11 ноября 2023, 05:38
Фото: 1MI

«Уральские авиалинии» запустят рейсы в Иркутск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 ноября запустит рейсы между Екатеринбургом и Иркутском. Для жителей Иркутска предусмотрены удобные стыковки с рейсами в Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

Из Екатеринбурга самолет будет летать с 24 ноября, по пятницам, а обратно — с 25 ноября, по субботам. Об этом рассказал перевозчик в своем Telegram-канале.

На сайте аэропорта Кольцово сообщается, что в настоящий момент полеты из Екатеринбурга в Иркутск выполняет только одна авиакомпания — S7.

Напомним, что ранее в Сочи разгорелся скандал между сотрудниками «Уральских авиалиний» и школьницей. Девочку сперва не пустили на рейс, так как ее рюкзак по размерам превышал допустимые значения. Вещи школьницы пришлось растасовать по рюкзакам других ребят. Все они ехали с соревнований.

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#Общество#Авиакомпания#Школьница#Сочи#Уральские авиалинии#Иркутск#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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