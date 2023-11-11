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Новый директор назначен в педагогическом институте Нижнего Тагила

В педагогическом институте в Нижнем Тагиле сменится директор

11 ноября 2023, 08:06
Фото: 1MI

Новый директор назначен в педагогическом институте Нижнего Тагила

Новым директором социально-педагогического института Нижнего Тагила стала Татьяна Жуйкова. Приказ вступает в силу 11 ноября.

На протяжении двух лет вуз возглавляла Татьяна Райхерт. Новая руководительница, Татьяна Жуйкова — доктор биологических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования России, пишут «Все новости».

Фото: с сайта вуза

На протяжении 15 лет она была заведующей кафедрой биологии. Девять лет была деканом факультета естествознания, математики и информатики. Она написала порядка 300 научных публикаций, в том числе и монографии.

По словам Татьяны Жуковой, у нее по плану на субботу проведение четырех пар на факультете. Педагогическую деятельность она продолжит несмотря на новую должность, так как для нее важна тесная работа со студентами. Кроме того, некоторые занятия вести больше некому.

Также Татьяна Валерьевна планирует получение профессорского звания, а для этого необходимо заниматься преподавательской деятельностью.

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#Общество#Нижний Тагил#Студенты#Директор#Должность#Вуз#Дарья Сорокина
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