В педагогическом институте в Нижнем Тагиле сменится директор

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
На протяжении двух лет вуз возглавляла Татьяна Райхерт. Новая руководительница, Татьяна Жуйкова — доктор биологических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования России, пишут «Все новости».
На протяжении 15 лет она была заведующей кафедрой биологии. Девять лет была деканом факультета естествознания, математики и информатики. Она написала порядка 300 научных публикаций, в том числе и монографии.
По словам Татьяны Жуковой, у нее по плану на субботу проведение четырех пар на факультете. Педагогическую деятельность она продолжит несмотря на новую должность, так как для нее важна тесная работа со студентами. Кроме того, некоторые занятия вести больше некому.
Также Татьяна Валерьевна планирует получение профессорского звания, а для этого необходимо заниматься преподавательской деятельностью.