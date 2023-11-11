Все в белой пелене. На Нижний Тагил опустился туман

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Последние дни в Нижнем Тагиле стоит плюсовая температура, в том числе и ночью, а также идет дождь. В результате этого 11 ноября жители Нижнего Тагила заметили туман над городом, что редкое явление для этого времени года. При этом он не был густым и не мешал видимости на дорогах.
11 ноября плюсовая температура в Нижнем Тагиле сохранится весь день — от +2 до +4 градусов. Также на протяжении всей субботы будут идти дожди или мокрый снег. В воскресенье, 12 ноября, осадков не ожидается, воздух прогреется от 0 до +2 градусов.