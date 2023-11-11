Все в белой пелене. На Нижний Тагил опустился туман

Последние дни в Нижнем Тагиле стоит плюсовая температура, в том числе и ночью, а также идет дождь. В результате этого 11 ноября жители Нижнего Тагила заметили туман над городом, что редкое явление для этого времени года. При этом он не был густым и не мешал видимости на дорогах.