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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Нижний Тагил накрыл туман 11 ноября

Все в белой пелене. На Нижний Тагил опустился туман

11 ноября 2023, 09:02
Фото: tagilcity.ru

Нижний Тагил накрыл туман 11 ноября

Утром 11 ноября из-за сырой и теплой для поздней осени погоды Нижний Тагил накрыл туман.

Последние дни в Нижнем Тагиле стоит плюсовая температура, в том числе и ночью, а также идет дождь. В результате этого 11 ноября жители Нижнего Тагила заметили туман над городом, что редкое явление для этого времени года. При этом он не был густым и не мешал видимости на дорогах.

Туман в Нижнем Тагиле 11 ноябряТуман в Нижнем Тагиле 11 ноября
Туман в Нижнем Тагиле 11 ноябряТуман в Нижнем Тагиле 11 ноября
Туман в Нижнем Тагиле 11 ноябряТуман в Нижнем Тагиле 11 ноября
Туман в Нижнем Тагиле 11 ноябряТуман в Нижнем Тагиле 11 ноября
Туман в Нижнем Тагиле 11 ноября
Фото: tagilcity.ru

11 ноября плюсовая температура в Нижнем Тагиле сохранится весь день — от +2 до +4 градусов. Также на протяжении всей субботы будут идти дожди или мокрый снег. В воскресенье, 12 ноября, осадков не ожидается, воздух прогреется от 0 до +2 градусов.

Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
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