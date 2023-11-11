Выехал на встречную полосу. Под Заречным произошло смертельное ДТП с большегрузом

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Сотрудники ГИБДД установили, что тягач Mercedes-Benz под управлением 63-летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом DAF. После этого тягач отбросило на автомобиль Ford. В результате водитель тягача получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Белоярскую ЦРБ. Однако спасти пострадавшего медикам не удалось.
Оказалось, что погибший направлялся из Благовещенска в Вологду. Его стаж вождения составляет 31 год. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка.