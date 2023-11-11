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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

Водитель тягача погиб после столкновения с фурой под Заречным

Выехал на встречную полосу. Под Заречным произошло смертельное ДТП с большегрузом

11 ноября 2023, 10:05
Фото: Управление Госавтоинспекции по Свердловской области

Водитель тягача погиб после столкновения с фурой под Заречным

Днем 10 ноября под Заречным столкнулись большегруз и тягач, водитель которого умер в больнице от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД установили, что тягач Mercedes-Benz под управлением 63-летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом DAF. После этого тягач отбросило на автомобиль Ford. В результате водитель тягача получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Белоярскую ЦРБ. Однако спасти пострадавшего медикам не удалось.

Смертельное ДТП под Заречным Смертельное ДТП под Заречным
Смертельное ДТП под Заречным Смертельное ДТП под Заречным
Смертельное ДТП под Заречным Смертельное ДТП под Заречным
Смертельное ДТП под Заречным
Фото: Управление Госавтоинспекции по Свердловской области

Оказалось, что погибший направлялся из Благовещенска в Вологду. Его стаж вождения составляет 31 год. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Смерть#Анна Григорьева#Заречный#Госпитализация#Травмы#Встречная полоса#Тягач#18+#Большегруз
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