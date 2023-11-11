Выехал на встречную полосу. Под Заречным произошло смертельное ДТП с большегрузом

Сотрудники ГИБДД установили, что тягач Mercedes-Benz под управлением 63-летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом DAF. После этого тягач отбросило на автомобиль Ford. В результате водитель тягача получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Белоярскую ЦРБ. Однако спасти пострадавшего медикам не удалось.