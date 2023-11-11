Высотки, два детсада и паркинг появятся на Сортировке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Документы о предполагаемой застройке уже вынесли на общественные слушания. В них указано, что жилой квартал проектируют в границах ул. Расточной — Монтажников — Маневровой — Билимбаевской, сообщает Е1.
Площадь проектируемой территории составляет 42 га, в том числе зона многоэтажной жилой застройки — 13,82 га. Дома возведут высотой от 9 до 32 этажей. Всего будет построено 350 тысяч квадратных метров жилья. Оно будет рассчитано на 11 667 человек.
Запланировано и строительство нескольких подземных паркингов больше чем на две тысячи машин и два детсада на 300 и 350 мест.
Земельный участок для этих целей уже провели из категории производственно-коммунальных объектов в зону многоэтажной жилой застройки.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге стали сносить старые двухэтажные дома, которые находятся в квартале за улицей Челюскинцев. По окончании сноса здесь появится школа на 1100 мест.