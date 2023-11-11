Высотки, два детсада и паркинг появятся на Сортировке в Екатеринбурге

Площадь проектируемой территории составляет 42 га, в том числе зона многоэтажной жилой застройки — 13,82 га. Дома возведут высотой от 9 до 32 этажей. Всего будет построено 350 тысяч квадратных метров жилья. Оно будет рассчитано на 11 667 человек.