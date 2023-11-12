Боксер Всеволод Шумков дебютировал на профессиональном ринге в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Спортсмен является бронзовым победителем чемпионата мира-2023 по боксу, а также трехкратным чемпионом России. 11 ноября у него состоялось первое состязание на профессиональном ринге, пишет портал Allboxing.
Шумков уверенно держался в бою, и после третьего раунда угол его соперника отказался продолжать поединок.
Напомним, 9 октября 2023 года в Нижнем Тагиле состоялся городской чемпионат по боксу в ФОК «Президентский» при поддержке общественного совета при МВД.
Спортивное мероприятие было посвящено памяти основателя «Союз-НТ» Анатолия Соловьева. Во время чемпионата было разыграно около 100 медалей.