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Боксер стал победителем на профессиональном ринге в Екатеринбурге

Боксер Всеволод Шумков дебютировал на профессиональном ринге в Екатеринбурге

12 ноября 2023, 10:06
Фото: Allboxing

Боксер стал победителем на профессиональном ринге в Екатеринбурге

22-летний боксер Всеволод Шумков одержал победу в своем дебютном поединке на профессиональном ринге, который состоялся в Екатеринбурге 11 ноября 2023 года.

Спортсмен является бронзовым победителем чемпионата мира-2023 по боксу, а также трехкратным чемпионом России. 11 ноября у него состоялось первое состязание на профессиональном ринге, пишет портал Allboxing.

Шумков уверенно держался в бою, и после третьего раунда угол его соперника отказался продолжать поединок.

Напомним, 9 октября 2023 года в Нижнем Тагиле состоялся городской чемпионат по боксу в ФОК «Президентский» при поддержке общественного совета при МВД.

Спортивное мероприятие было посвящено памяти основателя «Союз-НТ» Анатолия Соловьева. Во время чемпионата было разыграно около 100 медалей.

Почти 100 медалей разыграли на чемпионате по боксу в Нижнем Тагиле
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