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Updated Сегодня, 11:58

Дендропарк в Екатеринбурге закроют на обработку от крыс

Дендропарк в Екатеринбурге временно закроется для посетителей

12 ноября 2023, 11:58
Фото: 1MI

Дендропарк в Екатеринбурге закроют на обработку от крыс

В Екатеринбурге временно закроется дендропарк. В нем будут проводить обработку от крыс с 13 по 15 ноября 2023 года.

Информация о закрытии парка в связи с обработкой появилась на всех входах. Администрация приносит посетителям извинения за временные неудобства.

Напомним, 9 ноября 2023 года в Екатеринбурге дети заметили в школьной столовой нашествие тараканов. Родители учеников, узнавшие о насекомых, возмутились антисанитарной обстановкой в обеденной зоне.

Заведующая питанием рассказала, что после инцидента тем же вечером в школе провели дезинфекционную обработку, а утром следующего дня организовали генеральную уборку. Прокуратура начала проверку.

Полчища тараканов: в школьной столовой в Екатеринбурге появились насекомые
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