Дендропарк в Екатеринбурге временно закроется для посетителей

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Информация о закрытии парка в связи с обработкой появилась на всех входах. Администрация приносит посетителям извинения за временные неудобства.
Напомним, 9 ноября 2023 года в Екатеринбурге дети заметили в школьной столовой нашествие тараканов. Родители учеников, узнавшие о насекомых, возмутились антисанитарной обстановкой в обеденной зоне.
Заведующая питанием рассказала, что после инцидента тем же вечером в школе провели дезинфекционную обработку, а утром следующего дня организовали генеральную уборку. Прокуратура начала проверку.