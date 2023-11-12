Девочка из Екатеринбурга стала чемпионкой РФ по шахбоксу

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Во время шахматной игры три раунда, а в боксе их два, рассказала девочка. Также, по ее словам, единомышленников найти непросто, пишет Е1.
Кроме того, Анастасия рассказала, что хочет в будущем открыть свой спортклуб для подростков, в котором можно было бы учить школьников и игре в шахматы, и боксу.
При этом екатеринбурженка отметила, что после того, как она год назад увлеклась этим спортом, ей стало проще учиться.
Напомним, подростки из Нижнего Тагила стали победителями во всероссийском конкурсе научных и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке».