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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Школьница из Екатеринбурга победила на соревнованиях по шахбоксу-фиту

Девочка из Екатеринбурга стала чемпионкой РФ по шахбоксу

12 ноября 2023, 10:03
Фото: Городские порталы

Школьница из Екатеринбурга победила на соревнованиях по шахбоксу-фиту

12-летняя Анастасия Потапова из Екатеринбурга стала чемпионкой России по шахбокс-фиту. Участники соревнований сначала играют шахматную партию, а потом сражаются на ринге, ударяя соперника или грушу.

Во время шахматной игры три раунда, а в боксе их два, рассказала девочка. Также, по ее словам, единомышленников найти непросто, пишет Е1.

Видео: Городские порталы

Кроме того, Анастасия рассказала, что хочет в будущем открыть свой спортклуб для подростков, в котором можно было бы учить школьников и игре в шахматы, и боксу.

При этом екатеринбурженка отметила, что после того, как она год назад увлеклась этим спортом, ей стало проще учиться.

Напомним, подростки из Нижнего Тагила стали победителями во всероссийском конкурсе научных и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке».

Школьники из Нижнего Тагила стали лучшими на Всероссийском конкурсе
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