tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

На дорогах Свердловской области образуется гололед

Гололед на дорогах ожидается в Свердловской области

12 ноября 2023, 06:06
Фото: 1MI

На дорогах Свердловской области образуется гололед

В Свердловской области прогнозируется образование гололедицы. Антициклон сменится 12 ноября 2023 года.

Пик влияния антициклона в области достигнет ночью 13 ноября. Температура воздуха прогнозируется ниже нуля градусов.

С образованием гололедицы вода от подтаявшего снега на тротуарах и проезжей части может замерзнуть, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Также в регионе ожидается облачная погода с отсутствием осадков. Температура прогнозируется 0… +5 градусов, а в северной части может понизиться до -3 градусов.

Напомним, 11 ноября 2023 года в Свердловской области шел снег с дождем. Столбики термометров были на уровне +1… +6 градусов.

Все в белой пелене. На Нижний Тагил опустился туман
Узнать подробнее
Читайте также:
Заморозки до -5, снег и гололед ожидаются в Свердловской областиЛедяной дождь пройдет в Свердловской областиГололед и заморозки надвигаются на Нижний Тагил
#Свердловская область#Снег#Температура#Осадки#Погода#Вода#Гололед#Прогноз погоды#Окружающая среда#Тротуары#Елизавета Зиборова#Синоптик#Проезжая часть#Горожане#Антициклон
Подпишитесь
Патриархат влиятельных персон в Екатеринбурге: почему в ТОП-100 только 9 женщин?
10 ноября, 04:15
Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
9 ноября, 17:46
VIP. ТОП-100 влиятельных персон составлен в Екатеринбурге
10 ноября, 03:05
Надгробная плита с могилы женщины, умершей 50 лет назад, валяется на дороге в Тагиле
10 ноября, 15:59
Все в белой пелене. На Нижний Тагил опустился туман
Вчера, 09:02
Цены растут, безработица падает. В Свердловскстате раскрыли экономические показатели
Вчера, 10:25