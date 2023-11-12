Гололед на дорогах ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Пик влияния антициклона в области достигнет ночью 13 ноября. Температура воздуха прогнозируется ниже нуля градусов.
С образованием гололедицы вода от подтаявшего снега на тротуарах и проезжей части может замерзнуть, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Также в регионе ожидается облачная погода с отсутствием осадков. Температура прогнозируется 0… +5 градусов, а в северной части может понизиться до -3 градусов.
Напомним, 11 ноября 2023 года в Свердловской области шел снег с дождем. Столбики термометров были на уровне +1… +6 градусов.