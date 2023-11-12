Наркоторговцы после угроз жителю Первоуральска выплатили ему 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
О том, что горожанину были переведены полмиллиона, распространители наркотиков написали в своем чате в мессенджере. Мужчина выплату денег в качестве моральной компенсации подтвердил, однако забирать заявление из полиции не стал, пишет Е1.
Напомним, ранее стало известно о том, что жителя Первоуральска, а также его родственников преследуют наркоторговцы и угрожают им убийством. Свердловчанин обнаружил у себя в квартире, которую сдает в аренду, наркотики и сдал их в полицию.
После этого его начали преследовать. Мужчина обратился в полицию. Ему пообещали предоставить охрану.