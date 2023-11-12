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Житель Первоуральска получил 500 тысяч от угрожавшего ему наркомагазина

Наркоторговцы после угроз жителю Первоуральска выплатили ему 500 тысяч рублей

12 ноября 2023, 07:13
Фото: 1MI

Житель Первоуральска получил 500 тысяч от угрожавшего ему наркомагазина

Наркоторговцы, угрожавшие жителю Первоуральска и его семье, отдали ему 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

О том, что горожанину были переведены полмиллиона, распространители наркотиков написали в своем чате в мессенджере. Мужчина выплату денег в качестве моральной компенсации подтвердил, однако забирать заявление из полиции не стал, пишет Е1.

Напомним, ранее стало известно о том, что жителя Первоуральска, а также его родственников преследуют наркоторговцы и угрожают им убийством. Свердловчанин обнаружил у себя в квартире, которую сдает в аренду, наркотики и сдал их в полицию.

После этого его начали преследовать. Мужчина обратился в полицию. Ему пообещали предоставить охрану.

Полиция заинтересовалась угрозами наркомафии жителю Первоуральска
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