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Пенсионер погиб после наезда КАМАЗа в Нижнем Тагиле

Не увидел пешехода: водитель КАМАЗа задавил пожилого мужчину в Нижнем Тагиле

12 ноября 2023, 05:44
Фото: 1MI

Пенсионер погиб после наезда КАМАЗа в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель грузовой машины КАМАЗ насмерть сбил 82-летнего пешехода. Авария произошла 10 ноября 2023 года.

Горожанин шел по дороге не по пешеходному переходу. В какой-то момент мужчину сбил водитель грузовика, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. На следующий день, 11 ноября, тагильчанин скончался.

Результаты освидетельствования показали, что в момент наезда водитель был трезв. По его словам, он ехал на допустимой скорости, а пешехода на проезжей части не заметил, так как погибший был в «слепой зоне» грузовика.

Напомним, 10 ноября 2023 года под Заречным произошло столкновение между тягачом, большегрузом и автомобилем. Водителя тягача доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Выехал на встречную полосу. Под Заречным произошло смертельное ДТП с большегрузом
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