Не увидел пешехода: водитель КАМАЗа задавил пожилого мужчину в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Горожанин шел по дороге не по пешеходному переходу. В какой-то момент мужчину сбил водитель грузовика, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. На следующий день, 11 ноября, тагильчанин скончался.
Результаты освидетельствования показали, что в момент наезда водитель был трезв. По его словам, он ехал на допустимой скорости, а пешехода на проезжей части не заметил, так как погибший был в «слепой зоне» грузовика.
Напомним, 10 ноября 2023 года под Заречным произошло столкновение между тягачом, большегрузом и автомобилем. Водителя тягача доставили в больницу, где он вскоре скончался.