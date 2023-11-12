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В Таразе отменен авиарейс в Екатеринбург

Пассажиры не смогли вылететь из Казахстана в Екатеринбург

12 ноября 2023, 05:15
Фото: 1MI

В Таразе отменен авиарейс в Екатеринбург

В Казахстане отменили вылет авиарейса компании Scat Airlines в Екатеринбург. В уральскую столицу самолет должен был прилететь вечером 11 ноября 2023 года.

Информация о том, что вылета самолета в Кольцово не будет, появилась на электронном табло екатеринбургского аэропорта.

По какой причине в аэропорту Тараза решили отменить авиарейс — в настоящее время неизвестно.

Напомним, в Екатеринбурге был отменен рейс авиакомпании Somon air в Душанбе, который должен был быть 2 ноября 2023 года и прилететь в столицу Таджикистана рано утром. В связи с чем данный вылет не состоялся — неизвестно.

Жители Екатеринбурга не смогли улететь в Душанбе
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