Пассажиры не смогли вылететь из Казахстана в Екатеринбург

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Информация о том, что вылета самолета в Кольцово не будет, появилась на электронном табло екатеринбургского аэропорта.
По какой причине в аэропорту Тараза решили отменить авиарейс — в настоящее время неизвестно.
Напомним, в Екатеринбурге был отменен рейс авиакомпании Somon air в Душанбе, который должен был быть 2 ноября 2023 года и прилететь в столицу Таджикистана рано утром. В связи с чем данный вылет не состоялся — неизвестно.