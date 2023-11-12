Пенсионерам в Екатеринбурге выставили счет за квартиру на 150 тысяч и отключили свет

Как оказалось, в квартире никто не зарегистрирован, хотя в первые дни переезда в ней прописались супруги, а также их дочь и внучка. При этом жили здесь только пенсионеры. В итоге ЖЭУ сделали им перерасчет за три года, пишет Е1.