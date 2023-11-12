Пенсионерам в Екатеринбурге выставили счет за квартиру на 150 тысяч и отключили свет

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По словам женщины, они с мужем переехали в эту квартиру несколько лет назад. В мае 2023 года она отправилась в коммунальную службу, чтобы подключить счетчики.
Как оказалось, в квартире никто не зарегистрирован, хотя в первые дни переезда в ней прописались супруги, а также их дочь и внучка. При этом жили здесь только пенсионеры. В итоге ЖЭУ сделали им перерасчет за три года, пишет Е1.
Екатеринбурженка готова оплатить эту сумму, однако рассчитывает на новый перерасчет. Также, по ее словам, она может предоставить доказательства того, что в квартиру живут только она и ее муж. Однако сотрудники коммунальной службы отключили им свет.
Женщина обратилась за помощью к юристу и намерена подавать иск в суд.
Напомним, в конце сентября 2023 года в Нижнем Тагиле сотрудники «Энергосбытовой компании» организовали рейд по должникам.