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Пенсионеры в Екатеринбурге должны 150 тысяч рублей за услуги ЖКХ

Пенсионерам в Екатеринбурге выставили счет за квартиру на 150 тысяч и отключили свет

12 ноября 2023, 06:34
Фото: Midjourney

Пенсионеры в Екатеринбурге должны 150 тысяч рублей за услуги ЖКХ

Пожилая семейная пара из Екатеринбурга получила квитанцию об оплате ЖКХ на 150 тысяч рублей. За задолженность пенсионерам отключили электричество. Квитанцию им прислали в июне 2023 года.

По словам женщины, они с мужем переехали в эту квартиру несколько лет назад. В мае 2023 года она отправилась в коммунальную службу, чтобы подключить счетчики.

Как оказалось, в квартире никто не зарегистрирован, хотя в первые дни переезда в ней прописались супруги, а также их дочь и внучка. При этом жили здесь только пенсионеры. В итоге ЖЭУ сделали им перерасчет за три года, пишет Е1.

Екатеринбурженка готова оплатить эту сумму, однако рассчитывает на новый перерасчет. Также, по ее словам, она может предоставить доказательства того, что в квартиру живут только она и ее муж. Однако сотрудники коммунальной службы отключили им свет.

Женщина обратилась за помощью к юристу и намерена подавать иск в суд.

Напомним, в конце сентября 2023 года в Нижнем Тагиле сотрудники «Энергосбытовой компании» организовали рейд по должникам.

Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
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#Общество#Пенсионеры#Суд#Электричество#ЖКХ#Задолженность#Иск#Коммунальная служба#Квитанция#Юрист#Перерасчет#Счетчики#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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