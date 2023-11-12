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Подростки ограбили тату-салон в Екатеринбурге

Подростки разбили окно, украли деньги и планшеты iPad из тату-салона в Екатеринбурге

12 ноября 2023, 11:30
Фото: 1MI

Подростки ограбили тату-салон в Екатеринбурге

В Екатеринбурге компания подростков вломилась в тату-салон и обокрала его. ЧП произошло ночью 12 ноября 2023 года.

Грабители разбили окно студии и пролезли внутрь. При этом один из них порезался и залил пол кровью.

По словам представителя заведения, неизвестные разбросали повсюду вещи, после чего забрали наличные деньги, которые лежали на ресепшене, несколько планшетов и вылезли через другое окно, пишет Ура.ру.

Видео: Ура.ру

Администрация тату-салона обратилась в полицию по факту кражи. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Напомним, в Екатеринбурге около торгового центра «Гринвич» группа неизвестных ограбила вейпшоп. Была украдена техника на сумму 100 тысяч рублей.

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