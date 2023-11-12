Подростки разбили окно, украли деньги и планшеты iPad из тату-салона в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Грабители разбили окно студии и пролезли внутрь. При этом один из них порезался и залил пол кровью.
По словам представителя заведения, неизвестные разбросали повсюду вещи, после чего забрали наличные деньги, которые лежали на ресепшене, несколько планшетов и вылезли через другое окно, пишет Ура.ру.
Администрация тату-салона обратилась в полицию по факту кражи. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Напомним, в Екатеринбурге около торгового центра «Гринвич» группа неизвестных ограбила вейпшоп. Была украдена техника на сумму 100 тысяч рублей.