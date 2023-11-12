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Posted 12 ноября 2023, 06:50

Published 12 ноября 2023, 06:50

Modified 12 ноября 2023, 06:50

Updated 12 ноября 2023, 06:50

В жилой квартире в Каменске-Уральском разгорелся пожар

Пожар разгорелся в квартире в Каменске-Уральском. Жильцы выходят на улицу

12 ноября 2023, 06:50
Фото: Midjourney.

В жилой квартире в Каменске-Уральском разгорелся пожар

В Каменске-Уральском вспыхнул огонь в квартире многоэтажного дома. ЧП случилось на Октябрьской улице ночью 12 ноября 2023 года.

От огня пострадали вещи, находившиеся в квартире. Жители дома эвакуируются на улицу. Известно, что по зданию распространилось сильное задымление, рассказали в Telegram-канале «Радиоперехват Каменск-Уральский».

Обстоятельства и причины пожара в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших.

Напомним, 6 ноября 2023 года в селе Николо-Павловское, которое расположено вблизи Нижнего Тагила, произошел пожар в частном доме. В огне погибли двое человек. Одного свердловчанина госпитализировали в больницу с 12% ожогов тела.

Двое мужчин погибли во время пожара в селе под Нижним Тагилом. Есть пострадавший
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