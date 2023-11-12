Пожар разгорелся в квартире в Каменске-Уральском. Жильцы выходят на улицу

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:50
От огня пострадали вещи, находившиеся в квартире. Жители дома эвакуируются на улицу. Известно, что по зданию распространилось сильное задымление, рассказали в Telegram-канале «Радиоперехват Каменск-Уральский».
Обстоятельства и причины пожара в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших.
Напомним, 6 ноября 2023 года в селе Николо-Павловское, которое расположено вблизи Нижнего Тагила, произошел пожар в частном доме. В огне погибли двое человек. Одного свердловчанина госпитализировали в больницу с 12% ожогов тела.