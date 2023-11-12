Пожар разгорелся в квартире в Каменске-Уральском. Жильцы выходят на улицу

Напомним, 6 ноября 2023 года в селе Николо-Павловское, которое расположено вблизи Нижнего Тагила, произошел пожар в частном доме. В огне погибли двое человек. Одного свердловчанина госпитализировали в больницу с 12% ожогов тела.