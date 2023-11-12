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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В многоэтажке в Екатеринбурге произошел пожар

Пожарных машин около 20 штук: многоэтажка загорелась в Екатеринбурге

12 ноября 2023, 11:43
Фото: Скриншот видео Е1

В многоэтажке в Екатеринбурге произошел пожар

В 25-этажном доме в Екатеринбурге разгорелся пожар. Происшествие случилось 12 ноября 2023 года.

К дому, где произошло возгорание, приехали пожарные и пять машин скорой помощи. По словам очевидца, вокруг все оцеплено, пишет Е1.

На улице стоят люди. Как оказалось, пожар начался в одной из квартир многоэтажки. Как рассказала местная жительница, в доме сработала пожарная сигнализация. Охранник обнаружил задымление.

Вскоре к месту ЧП приехали сотрудники экстренной службы и быстро устранили огонь. Пострадавших в пожаре нет, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Напомним, 11 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле загорелась квартира в двухэтажном доме. В результате инцидента пострадала женщина, ее привезли в больницу.

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