Пожарных машин около 20 штук: многоэтажка загорелась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
К дому, где произошло возгорание, приехали пожарные и пять машин скорой помощи. По словам очевидца, вокруг все оцеплено, пишет Е1.
На улице стоят люди. Как оказалось, пожар начался в одной из квартир многоэтажки. Как рассказала местная жительница, в доме сработала пожарная сигнализация. Охранник обнаружил задымление.
Вскоре к месту ЧП приехали сотрудники экстренной службы и быстро устранили огонь. Пострадавших в пожаре нет, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Напомним, 11 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле загорелась квартира в двухэтажном доме. В результате инцидента пострадала женщина, ее привезли в больницу.