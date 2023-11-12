Семь человек пострадали и один погиб в Екатеринбурге за сутки

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:41
Сотрудниками ГИБДД было зафиксировано два столкновения автомобилей, наезд на стоявшую машину и наезд на ограждение, столкновение с пешеходом и опрокидывание, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.
Один человек в результате аварии скончался. Семеро екатеринбуржцев пострадали.
Напомним, 10 ноября 2023 года в Екатеринбурге женщина, управлявшая иномаркой без использования ремня безопасности, влетела в бордюр. После этого машина перевернулась, а горожанка оказалась на проезжей части. Женщина умерла на месте ЧП.