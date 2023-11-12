Семь человек пострадали и один погиб в Екатеринбурге за сутки

Напомним, 10 ноября 2023 года в Екатеринбурге женщина, управлявшая иномаркой без использования ремня безопасности, влетела в бордюр. После этого машина перевернулась, а горожанка оказалась на проезжей части. Женщина умерла на месте ЧП.