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Пять ДТП произошло в Екатеринбурге за сутки

Семь человек пострадали и один погиб в Екатеринбурге за сутки

12 ноября 2023, 07:41
Фото: 1MI

Пять ДТП произошло в Екатеринбурге за сутки

В Екатеринбурге произошло семь дорожных аварий за 10 ноября 2023 года. Одно ДТП со смертельным исходом.

Сотрудниками ГИБДД было зафиксировано два столкновения автомобилей, наезд на стоявшую машину и наезд на ограждение, столкновение с пешеходом и опрокидывание, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.

Один человек в результате аварии скончался. Семеро екатеринбуржцев пострадали.

Напомним, 10 ноября 2023 года в Екатеринбурге женщина, управлявшая иномаркой без использования ремня безопасности, влетела в бордюр. После этого машина перевернулась, а горожанка оказалась на проезжей части. Женщина умерла на месте ЧП.

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