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Серьезное ранение сына экс-мэра, гибель от КАМАЗа и «Легенда о самбо»

Серьезное ранение сына экс-мэра, гибель от КАМАЗа и «Легенда о самбо»

12 ноября 2023, 16:21
Фото: Midjourney
Экс-мэр Алапаевска о серьезном ранении сына на СВО. Пожилой тагильчанин погиб под колесами КАМАЗа. В Екатеринбурге подорожали отходы, а также туман Нижнего Тагила и предпремьера документального фильма «Легенда о самбо»: самое важное, что произошло за выходные дни в Нижнем Тагиле.

Советник губернатора, а ранее мэр Алапаевска Сайгид Билалов рассказал о ранении своего сына Руслана. Вернувшись домой после серьезной травмы глаза, молодой человек уже прошел через операцию, но впереди его ждет еще одно хирургическое вмешательство. О том, через что прошел сын чиновника, читайте в статье TagilCity.ru.

Серьезная травма глаза. Экс-мэр Алапаевска рассказал о ранении сына на СВО
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10 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле под колеса КАМАЗа попал 82-летний пешеход. Мужчина шел по дороге не по пешеходному переходу и попал под колеса грузовика. Пенсионера госпитализировали, но 11 ноября он скончался. В момент наезда водитель был трезв.

Не увидел пешехода: водитель КАМАЗа задавил пожилого мужчину в Нижнем Тагиле
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В два раза выросла стоимость услуг по вывозу отходов из туалетов в поселке Северка, что под Екатеринбургом. Раньше стоимость услуг ассенизаторов, по словам местных жителей, составляла 800 рублей. Теперь же им приходится платить за откачку отходов больше 2 тысяч рублей.

В Екатеринбурге стало дороже ходить в туалет
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В туманный Альбион превратился Нижний Тагил 11 ноября 2023 года. Из-за сырой и теплой для поздней осени погоды город накрыл туман. Все дело в плюсовой температуре, которая стоит, в том числе и ночью.

Все в белой пелене. На Нижний Тагил опустился туман
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Жители Нижнего Тагила сумели раньше всех в стране увидеть документальный фильм «Легенда о самбо». Предпремьерный показ фильма, посвященного истокам российского национального вида единоборств, прошел 10 ноября в кинотеатре «Родина» в Нижнем Тагиле.

Пример для развития. В Тагиле прошел предпремьерный показ фильма «Легенда о самбо»
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