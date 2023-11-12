Серьезное ранение сына экс-мэра, гибель от КАМАЗа и «Легенда о самбо»

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Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:23
Советник губернатора, а ранее мэр Алапаевска Сайгид Билалов рассказал о ранении своего сына Руслана. Вернувшись домой после серьезной травмы глаза, молодой человек уже прошел через операцию, но впереди его ждет еще одно хирургическое вмешательство. О том, через что прошел сын чиновника, читайте в статье TagilCity.ru.
10 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле под колеса КАМАЗа попал 82-летний пешеход. Мужчина шел по дороге не по пешеходному переходу и попал под колеса грузовика. Пенсионера госпитализировали, но 11 ноября он скончался. В момент наезда водитель был трезв.
В два раза выросла стоимость услуг по вывозу отходов из туалетов в поселке Северка, что под Екатеринбургом. Раньше стоимость услуг ассенизаторов, по словам местных жителей, составляла 800 рублей. Теперь же им приходится платить за откачку отходов больше 2 тысяч рублей.
В туманный Альбион превратился Нижний Тагил 11 ноября 2023 года. Из-за сырой и теплой для поздней осени погоды город накрыл туман. Все дело в плюсовой температуре, которая стоит, в том числе и ночью.
Жители Нижнего Тагила сумели раньше всех в стране увидеть документальный фильм «Легенда о самбо». Предпремьерный показ фильма, посвященного истокам российского национального вида единоборств, прошел 10 ноября в кинотеатре «Родина» в Нижнем Тагиле.