Серьезное ранение сына экс-мэра, гибель от КАМАЗа и «Легенда о самбо»

Советник губернатора, а ранее мэр Алапаевска Сайгид Билалов рассказал о ранении своего сына Руслана. Вернувшись домой после серьезной травмы глаза, молодой человек уже прошел через операцию, но впереди его ждет еще одно хирургическое вмешательство. О том, через что прошел сын чиновника, читайте в статье TagilCity.ru.