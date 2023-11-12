Сильное похолодание придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Предположительно, с 17 ноября 2023 года в регионе установится зимняя погода. Станет холоднее, температура будет минусовой, рассказала уральский метеоролог Галина Шепоренко.
Так, с 13 по 15 ноября температура будет еще неустойчивой, кроме того, есть вероятность дождя. А ночью 16 ноября ожидается понижение столбиков термометров до отметки -7 градусов.
Напомним, 13 ноября 2023 года в Свердловской области есть вероятность образования на дорогах гололедицы, а ночью станет холоднее. Осадков при этом не ожидается, а днем может подняться до +5 градусов.