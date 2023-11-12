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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Свердловской области похолодает до -7 градусов

Сильное похолодание придет в Свердловскую область

12 ноября 2023, 12:33
Фото: Midjourney

В Свердловской области похолодает до -7 градусов

В Свердловскую область придет похолодание до -7 градусов на предстоящей неделе.

Предположительно, с 17 ноября 2023 года в регионе установится зимняя погода. Станет холоднее, температура будет минусовой, рассказала уральский метеоролог Галина Шепоренко.

Так, с 13 по 15 ноября температура будет еще неустойчивой, кроме того, есть вероятность дождя. А ночью 16 ноября ожидается понижение столбиков термометров до отметки -7 градусов.

Напомним, 13 ноября 2023 года в Свердловской области есть вероятность образования на дорогах гололедицы, а ночью станет холоднее. Осадков при этом не ожидается, а днем может подняться до +5 градусов.

Гололед на дорогах ожидается в Свердловской области
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