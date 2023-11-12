Студентов юридического вуза в Екатеринбурге отчислили из-за поддельных справок

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Известно, что сотрудники университета отправляли запросы в поликлиники о том, что студенты посещали врачей во время болезни. Им ответили, что таких пациентов за последний период у них не было, пишет Ура.ру.
Ранее в студенческом чате учебного заведения акцентировалось внимание на то, что запрещено приносить ненастоящие справки о временной нетрудоспособности. В случае, если выясняется, что студент подделал документ, его отчисляют без права восстановления.
По словам студентов, аналогичные случаи с фальшивыми справками уже были, но раньше их не отчисляли, администрация ограничивалась строгим разговором.
Напомним, в Екатеринбурге студентам политехнического колледжа пригрозили отчислением из учреждения в случае, если кого-то застигнут за лепкой членов из снега.