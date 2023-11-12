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Двое студентов УрГЮУ в Екатеринбурге отчислены из-за поддельных справок

Студентов юридического вуза в Екатеринбурге отчислили из-за поддельных справок

12 ноября 2023, 09:08
Фото: Midjourney

Двое студентов УрГЮУ в Екатеринбурге отчислены из-за поддельных справок

В Екатеринбурге два студента УрГЮУ оказались отчислены из университета после того, как они предоставили фальшивые справки о болезни.

Известно, что сотрудники университета отправляли запросы в поликлиники о том, что студенты посещали врачей во время болезни. Им ответили, что таких пациентов за последний период у них не было, пишет Ура.ру.

Ранее в студенческом чате учебного заведения акцентировалось внимание на то, что запрещено приносить ненастоящие справки о временной нетрудоспособности. В случае, если выясняется, что студент подделал документ, его отчисляют без права восстановления.

По словам студентов, аналогичные случаи с фальшивыми справками уже были, но раньше их не отчисляли, администрация ограничивалась строгим разговором.

Напомним, в Екатеринбурге студентам политехнического колледжа пригрозили отчислением из учреждения в случае, если кого-то застигнут за лепкой членов из снега.

Студентам в Екатеринбурге пригрозили отчислением из-за снежных членов
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#Общество#Болезнь#Студенты#Поликлиника#ЧП#Вуз#Справки#Университет#Екатеринбург#УрГЮУ#Елизавета Зиборова#Инцидент#Учреждение#Отчисление
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