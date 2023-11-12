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Пьяный дебошир в Екатеринбурге протаранил ворота и угрожал людям ножом

Убийца шпица в Екатеринбурге устроил дебош и пытался зарезать людей

12 ноября 2023, 10:36
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»

Пьяный дебошир в Екатеринбурге протаранил ворота и угрожал людям ножом

В Екатеринбурге 40-летний мужчина, убивший ранее своего шпица и напавший на собаку соседей, задержан за хулиганство.

Екатеринбуржец, будучи пьяным, ездил по двору на автомобиле и, протаранив ворота, въехал на детскую площадку. После этого он отправился в магазин за алкоголем, где помог его купить и подросткам, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Местные жители решили провести с ним беседу. Мужчина вооружился ножом и попытался на них напасть, однако его задержали правоохранители. Ранее он уже был судим и привлекался к ответственности. Некоторое время назад ему назначили 10 месяцев исправительных работ и лечение от алкогольной зависимости.

Напомним, в мае 2023 года дебошир убил свою собаку породы шпиц. В отношении него возбудили уголовное дело и задержали. Однако вскоре мужчина вышел на свободу и продолжил кошмарить соседей.

Убивший шпица психопат из Екатеринбурга продолжает кошмарить соседей
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