Убийца шпица в Екатеринбурге устроил дебош и пытался зарезать людей

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Екатеринбуржец, будучи пьяным, ездил по двору на автомобиле и, протаранив ворота, въехал на детскую площадку. После этого он отправился в магазин за алкоголем, где помог его купить и подросткам, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Местные жители решили провести с ним беседу. Мужчина вооружился ножом и попытался на них напасть, однако его задержали правоохранители. Ранее он уже был судим и привлекался к ответственности. Некоторое время назад ему назначили 10 месяцев исправительных работ и лечение от алкогольной зависимости.
Напомним, в мае 2023 года дебошир убил свою собаку породы шпиц. В отношении него возбудили уголовное дело и задержали. Однако вскоре мужчина вышел на свободу и продолжил кошмарить соседей.