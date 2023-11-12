Убийца шпица в Екатеринбурге устроил дебош и пытался зарезать людей

Местные жители решили провести с ним беседу. Мужчина вооружился ножом и попытался на них напасть, однако его задержали правоохранители. Ранее он уже был судим и привлекался к ответственности. Некоторое время назад ему назначили 10 месяцев исправительных работ и лечение от алкогольной зависимости.