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Posted 12 ноября 2023, 08:34

Published 12 ноября 2023, 08:34

Modified 12 ноября 2023, 08:34

Updated 12 ноября 2023, 08:34

Водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе Артемовский — Арамашево

12 ноября 2023, 08:34

Водитель ВАЗ погиб при столкновении с авто на трассе Артемовский — Арамашево

Водитель автомобиля Chery Bonus столкнулся с автомобилем ВАЗ на автодороге Артемовский — Арамашево. ДТП произошло вечером 11 ноября 2023 года.

Водитель иномарки ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он вылетел на встречку и столкнулся с машиной ВАЗ, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, скончался на месте аварии до того, как приехали сотрудники скорой помощи. Также пострадал водитель Chery Bonus. Его отвезли в больницу. По результатам освидетельствования в момент ДТП он был трезв.

Напомним, 6 ноября 2023 года в Екатеринбурге водитель автобуса влетел в машину Volvo. В столкновении пострадала пожилая женщина, которая сидела на пассажирском сиденье в иномарке.

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