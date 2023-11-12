Водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе Артемовский — Арамашево

Posted 12 ноября 2023, 08:34
Published 12 ноября 2023, 08:34
Modified 12 ноября 2023, 08:34
Updated 12 ноября 2023, 08:34
Водитель иномарки ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он вылетел на встречку и столкнулся с машиной ВАЗ, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, скончался на месте аварии до того, как приехали сотрудники скорой помощи. Также пострадал водитель Chery Bonus. Его отвезли в больницу. По результатам освидетельствования в момент ДТП он был трезв.
Напомним, 6 ноября 2023 года в Екатеринбурге водитель автобуса влетел в машину Volvo. В столкновении пострадала пожилая женщина, которая сидела на пассажирском сиденье в иномарке.