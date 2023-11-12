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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В двухэтажном доме в Нижнем Тагиле разгорелся пожар

Женщина в Нижнем Тагиле отравилась дымом из-за непотушенной сигареты

12 ноября 2023, 08:23
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

В двухэтажном доме в Нижнем Тагиле разгорелся пожар

Жительница Вагонки в Нижнем Тагиле пострадала во время пожара, который вспыхнул в двухэтажном жилом доме. ЧП произошло ночью 11 ноября 2023 года.

Тагильчанка отравилась продуктами горения. В тяжелом состоянии ее привезли в медучреждение для оказания необходимой помощи, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

Кроме того, во время пожара пострадали домашние вещи. Огонь тушили семеро сотрудников МЧС. Предположительно, происшествие случилось из-за несоблюдения осторожности во время курения.

По факту инцидента организована проверка.

Напомним, 12 ноября 2023 года в Каменске-Уральском произошел пожар в жилой квартире. Жильцы срочно эвакуируются на улицу. По какой причине случилось ЧП, пока неизвестно.

Пожар разгорелся в квартире в Каменске-Уральском. Жильцы выходят на улицу
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