Женщина в Нижнем Тагиле отравилась дымом из-за непотушенной сигареты

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Тагильчанка отравилась продуктами горения. В тяжелом состоянии ее привезли в медучреждение для оказания необходимой помощи, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.
Кроме того, во время пожара пострадали домашние вещи. Огонь тушили семеро сотрудников МЧС. Предположительно, происшествие случилось из-за несоблюдения осторожности во время курения.
По факту инцидента организована проверка.
Напомним, 12 ноября 2023 года в Каменске-Уральском произошел пожар в жилой квартире. Жильцы срочно эвакуируются на улицу. По какой причине случилось ЧП, пока неизвестно.