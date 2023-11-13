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Асфальт укладывают на привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Асфальт укладывают на привокзальной площади в Нижнем Тагиле

13 ноября 2023, 09:02
Фото: tagilcity.ru
У здания железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле ведется ремонт асфальтового покрытия.

Старый асфальт был снят неделей ранее. В настоящее время, 13 ноября, происходит покрытие территории свежим слоем асфальта. Дорожные рабочие, по всей видимости, укладывают верхний слой.

Помимо этого работы ведутся и близ паровоза у автовокзала, а также на площади с маршрутками и автобусами за подпорной стенкой. Ремонтом участка занимается МУП «Тагилдорстрой».

У нас поручение «Службы заказчика городского хозяйства» за подпорной стенкой асфальт положить, там вроде кусочек остался. Сегодня доделаем, — пояснил редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, ранее пресс-служба РЖД сообщала, что бюджет на ремонт асфальтового покрытия у ж/д вокзала будет включен только в 2024 году. По всей видимости, были внесены изменения, о которых мы запросили информацию в пресс-службе РЖД.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Ремонт#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#МУП Тагилдорстрой#Вокзал#Железнодорожный вокзал#Игорь Васильев#Юлия Степанова
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