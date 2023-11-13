Асфальт укладывают на привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Старый асфальт был снят неделей ранее. В настоящее время, 13 ноября, происходит покрытие территории свежим слоем асфальта. Дорожные рабочие, по всей видимости, укладывают верхний слой.
Помимо этого работы ведутся и близ паровоза у автовокзала, а также на площади с маршрутками и автобусами за подпорной стенкой. Ремонтом участка занимается МУП «Тагилдорстрой».
У нас поручение «Службы заказчика городского хозяйства» за подпорной стенкой асфальт положить, там вроде кусочек остался. Сегодня доделаем, — пояснил редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Напомним, ранее пресс-служба РЖД сообщала, что бюджет на ремонт асфальтового покрытия у ж/д вокзала будет включен только в 2024 году. По всей видимости, были внесены изменения, о которых мы запросили информацию в пресс-службе РЖД.