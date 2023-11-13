Асфальт укладывают на привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Напомним, ранее пресс-служба РЖД сообщала, что бюджет на ремонт асфальтового покрытия у ж/д вокзала будет включен только в 2024 году. По всей видимости, были внесены изменения, о которых мы запросили информацию в пресс-службе РЖД.