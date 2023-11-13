Бойцы СВО получили пять фур с гуманитарной помощью из Свердловской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, его помощник занимается объездом территории ЛНР и ДНР. Он помогает доставить гуманитарную помощь до бойцов в Старобельске, на линии Сватово-Кременная, в окрестностях Донецка и далее до Мелитополя.
Он отметил, что жителям Ирбита из 90-й танковой дивизии доставлена «буханка». Они давно о ней просили. Автомобиль, по словам Иванова, надежный и после капитального ремонта.
Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников отправился в зону спецоперации для передачи гуманитарного груза. Он рассказывал, что в посылке находятся медикаменты, одежда, продукты. Кроме того, там же находятся бытовые приборы, стройматериалы и личные посылки бойцам.