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Updated Сегодня, 07:31

Из Свердловской области на СВО отправлен гуманитарный груз

Бойцы СВО получили пять фур с гуманитарной помощью из Свердловской области

13 ноября 2023, 07:29
Фото: Максим Иванов

Из Свердловской области на СВО отправлен гуманитарный груз

Пять фур из Свердловской области прибыли в зону спецоперации. Они привезли гуманитарную помощь. Выехали автомобили из Ирбита, Ирбитского района, Тугулыма и Серова.

Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, его помощник занимается объездом территории ЛНР и ДНР. Он помогает доставить гуманитарную помощь до бойцов в Старобельске, на линии Сватово-Кременная, в окрестностях Донецка и далее до Мелитополя.

Фото: Максим Иванов

Он отметил, что жителям Ирбита из 90-й танковой дивизии доставлена «буханка». Они давно о ней просили. Автомобиль, по словам Иванова, надежный и после капитального ремонта.

Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников отправился в зону спецоперации для передачи гуманитарного груза. Он рассказывал, что в посылке находятся медикаменты, одежда, продукты. Кроме того, там же находятся бытовые приборы, стройматериалы и личные посылки бойцам.

#Общество#Помощь#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО
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