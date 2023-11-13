Бойцы СВО получили пять фур с гуманитарной помощью из Свердловской области

Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, его помощник занимается объездом территории ЛНР и ДНР. Он помогает доставить гуманитарную помощь до бойцов в Старобельске, на линии Сватово-Кременная, в окрестностях Донецка и далее до Мелитополя.