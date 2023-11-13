«Была пьяна»: поезд насмерть сбил многодетную мать в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Это произошло ночью 11 ноября, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что женщина стояла около ж/д путей, когда там ехал поезд. Она была пьяна. Поезд сбил женщину насмерть. У нее осталось трое детей.
Отмечается, что несколько лет назад ее лишили родительских прав, а всех детей забрали в детский дом.
В Управлении на транспорте МВД России отметили, что на месте трагедии работала оперативно-следственная группа. Погибшая была жительницей города Красноуфимска.
Ранее сообщалось, что тепловоз протаранил фуру на железнодорожном переезде в Нижнетуринском районе. В результате пострадал водитель большегруза.