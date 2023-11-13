«Была пьяна»: поезд насмерть сбил многодетную мать в Свердловской области

Это произошло ночью 11 ноября, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что женщина стояла около ж/д путей, когда там ехал поезд. Она была пьяна. Поезд сбил женщину насмерть. У нее осталось трое детей.