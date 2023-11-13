tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Поезд насмерть сбил многодетную мать в Свердловской области

«Была пьяна»: поезд насмерть сбил многодетную мать в Свердловской области

13 ноября 2023, 12:42
Фото: 1MI

Поезд насмерть сбил многодетную мать в Свердловской области

В поселке Уфимском в Свердловской области грузовой поезд сбил насмерть 34-летнюю мать троих детей.

Это произошло ночью 11 ноября, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что женщина стояла около ж/д путей, когда там ехал поезд. Она была пьяна. Поезд сбил женщину насмерть. У нее осталось трое детей.

Отмечается, что несколько лет назад ее лишили родительских прав, а всех детей забрали в детский дом.

В Управлении на транспорте МВД России отметили, что на месте трагедии работала оперативно-следственная группа. Погибшая была жительницей города Красноуфимска.

Ранее сообщалось, что тепловоз протаранил фуру на железнодорожном переезде в Нижнетуринском районе. В результате пострадал водитель большегруза.

Грузовой поезд переехал мужчину в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Поезд снес иномарку на ж/д переезде в ЕкатеринбургеТепловоз сбил жительницу Екатеринбурга
#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Красноуфимск#Поезд#18+#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: нарушение ЕВРАЗ НТМК и вырубка старых деревьев
Сегодня, 06:40
Топ самых влиятельных силовиков Екатеринбурга
10 ноября, 04:00
Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии
Сегодня, 07:40
Патриархат влиятельных персон в Екатеринбурге: почему в ТОП-100 только 9 женщин?
10 ноября, 04:15
Асфальт укладывают на привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:02
Жители Нижнего Тагила могут пожаловаться на плохую работу такси
Сегодня, 08:24