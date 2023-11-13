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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

Убивший жену из Нижнего Тагила Дмитрий Лошагин продолжает свою карьеру

Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии

13 ноября 2023, 07:40
Фото: Midjourney

Убивший жену из Нижнего Тагила Дмитрий Лошагин продолжает свою карьеру

Год назад на свободу вышел Дмитрий Лошагин, отсидевший 9 лет за убийство своей супруги Юлии Прокопьевой-Лошагиной из Нижнего Тагила. TagilCity.ru выяснил, что фотограф продолжает свою деятельность в столице Урала.

Судя по странице в социальных сетях, Дмитрий вернулся к делу своей жизни — фотографии. В колонии, добавим, он освоил профессию резчика по дереву. В комментариях к работам у Дмитрия много желающих попасть в его объектив. причем не только в столице Урала. Среди моделей у фотографа десятки людей: он проводит свадебные фотосессии, фотографирует целые семьи, а также перед его объективом вновь девушки модельной внешности.

Мой мир — это люди, духовность, фотография, путешествия и кошки.
А какой твой? — пишет Лошагин на своей странице ВК.

Негативных слов в адрес ранее осужденного Лошагина на странице ВК корреспондент TagilCity.ru не нашел: оставлять комментарии могут только друзья Дмитрия.

Фото: Личная страница Дмитрия Лошагина ВК
Убивший жену-тагильчанку фотограф Лошагин вышел из тюрьмы и дал интервью
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48-летний Дмитрий Лошагин девять лет провел в тюрьме за убийство своей супруги: ее обезображенное тело было найдено в лесу. Причиной, по которой Лошагин убил Юлию, могла стать ссора между супругами. В содеянном он так и не признался и даже судился с мамой погибшей жены за имущество.

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