Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии

Судя по странице в социальных сетях, Дмитрий вернулся к делу своей жизни — фотографии. В колонии, добавим, он освоил профессию резчика по дереву. В комментариях к работам у Дмитрия много желающих попасть в его объектив. причем не только в столице Урала. Среди моделей у фотографа десятки людей: он проводит свадебные фотосессии, фотографирует целые семьи, а также перед его объективом вновь девушки модельной внешности.