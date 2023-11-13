Дефицит кондитеров, автомойщиков и дворников отмечен в Свердловской области

Больше всего в регионе не хватает дворников. По словам специалистов, на одну вакансию приходится 0,5 резюме. Однако беспокоиться стоит тогда, когда соотношение ниже 1:4. Эти цифры свидетельствуют о нехватке кадров, рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.