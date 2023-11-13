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Updated Сегодня, 05:07

Стали известны самые дефицитные профессии в Свердловской области

Дефицит кондитеров, автомойщиков и дворников отмечен в Свердловской области

13 ноября 2023, 05:07
Фото: Midjourney

Стали известны самые дефицитные профессии в Свердловской области

В Свердловской области наблюдается нехватка дворников, кондитеров и автомойщиков.

Больше всего в регионе не хватает дворников. По словам специалистов, на одну вакансию приходится 0,5 резюме. Однако беспокоиться стоит тогда, когда соотношение ниже 1:4. Эти цифры свидетельствуют о нехватке кадров, рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

Острый дефицит кадров наступает в случае, когда на одну вакансию менее двух резюме. Примерно так же дело обстоит с поварами и автомойщиками. На вакансию поваров приходится 0,8 резюме, а на вакансию автомойщиков — 0,9.

Средний показатель по Свердловской области сейчас — 2,5 резюме на одну вакансию. По мнению руководителя сервиса hh Оксаны Сидлецкой, это может быть связано с демографией.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области работодатели ищут на различные должности 62 тысячи специалистов.

Работодатели Свердловской области ищут 62 тысячи специалистов
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