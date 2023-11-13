Девушка повредила ноги после падения из окна в Асбесте

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Девушка осталась жива. Пострадавшую свердловчанку повезли в больницу на машине скорой помощи, на ноги ей наложили шины, рассказали в Telegram-канале «Типичный Асбест».
Обстоятельства и причины, вследствие которых произошло падение, пока неизвестны.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге житель 12-этажного дома, где произошел пожар, пытался спастись из окна горящей квартиры.
Ему подали «люльку», он стал спускаться, однако в какой-то момент сорвался вниз и разбился насмерть. Погибшего мужчину накрыли черным пакетом и убрали его подальше от дома.