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Девушка в Асбесте выпала из окна

Девушка повредила ноги после падения из окна в Асбесте

13 ноября 2023, 03:16
Фото: 1MI

Девушка в Асбесте выпала из окна

В Асбесте местная жительница пострадала после того, как выпала из окна. ЧП произошло на улице Чапаева.

Девушка осталась жива. Пострадавшую свердловчанку повезли в больницу на машине скорой помощи, на ноги ей наложили шины, рассказали в Telegram-канале «Типичный Асбест».

Обстоятельства и причины, вследствие которых произошло падение, пока неизвестны.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге житель 12-этажного дома, где произошел пожар, пытался спастись из окна горящей квартиры.

Ему подали «люльку», он стал спускаться, однако в какой-то момент сорвался вниз и разбился насмерть. Погибшего мужчину накрыли черным пакетом и убрали его подальше от дома.

Мужчина разбился насмерть после падения из горящего дома в Екатеринбурге
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