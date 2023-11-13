Экс-пристав в Верхней Салде осуждена на 7 лет за взятки и служебный подлог

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Женщина, работавшая судебным приставом-исполнителем, с 2016 по 2021 годы вносила в официальную документацию заведомо ложные сведения. При этом свои обязанности в полной мере не были выполнены, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Кроме того, осужденная брала с должников взятки. Всего свердловчанка получила от граждан более 249 тысяч рублей. За совершенные преступления в отношении нее возбудили уголовное дело.
Суд приговорил бывшего пристава к семи годами и шести месяцам тюрьмы с лишением права работать в должностях, связанных с представителями власти на четыре года и 10 месяцев.
Напомним, в Екатеринбурге чиновника и бизнесмена приговорили к 7,5 годам тюрьмы за коррупцию.