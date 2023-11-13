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Экс-пристав в Верхней Салде брала взятки и совершила подлог

Экс-пристав в Верхней Салде осуждена на 7 лет за взятки и служебный подлог

13 ноября 2023, 06:46
Фото: 1MI

Экс-пристав в Верхней Салде брала взятки и совершила подлог

В Верхней Салде бывшему приставу вынесли судебный приговор за взяточничество на сумму более 249 тысяч рублей и совершение подлога.

Женщина, работавшая судебным приставом-исполнителем, с 2016 по 2021 годы вносила в официальную документацию заведомо ложные сведения. При этом свои обязанности в полной мере не были выполнены, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, осужденная брала с должников взятки. Всего свердловчанка получила от граждан более 249 тысяч рублей. За совершенные преступления в отношении нее возбудили уголовное дело.

Суд приговорил бывшего пристава к семи годами и шести месяцам тюрьмы с лишением права работать в должностях, связанных с представителями власти на четыре года и 10 месяцев.

Напомним, в Екатеринбурге чиновника и бизнесмена приговорили к 7,5 годам тюрьмы за коррупцию.

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#Общество#Прокуратура#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Преступление#Тюрьма#ЧП#Пристав#Елизавета Зиборова#Верхняя Салда#Инцидент#Взятки#Служебный подлог
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