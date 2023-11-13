Экс-пристав в Верхней Салде осуждена на 7 лет за взятки и служебный подлог

Женщина, работавшая судебным приставом-исполнителем, с 2016 по 2021 годы вносила в официальную документацию заведомо ложные сведения. При этом свои обязанности в полной мере не были выполнены, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.