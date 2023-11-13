Эксперты подвели итоги второго Российского винодельческого форума

Во время выступления председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев обозначил, что целью мероприятия является обсуждение вопросов, касающихся состояния отрасли, влияния санкций. По его словам, необходимо выяснить, что может для отрасли сделать наука, проанализировать давление импорта на российский рынок, конкуренцию и меры для его защиты.