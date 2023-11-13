Эксперты подвели итоги второго Российского винодельческого форума

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Как и в 2022 году, в форуме принимали участие виноделы, виноградари, дистрибьюторы, закупщики торговых сетей и ресторанов, журналисты и блогеры. В фокусе деловой программы — желание игроков рынка изменить глобальное представление о качестве и конкурентоспособности российского вина. Об этом пишет gorod55.ru.
Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что российское виноделие растет опережающими темпами. По его данным, объем производства вина в России вырос с 32 млн дал в 2018 году до 60 млн дал в 2022 году.
«Отрадно видеть, что Российский винодельческий форум стал главной площадкой для консолидации усилий отрасли в ее желании развиваться согласно самым высоким стандартам», — сказал Кобяков.
В ходе пленарной сессии «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» спикеры рассказали об основных направлениях поддержки отрасли и повышении ее эффективности.
Во время выступления председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев обозначил, что целью мероприятия является обсуждение вопросов, касающихся состояния отрасли, влияния санкций. По его словам, необходимо выяснить, что может для отрасли сделать наука, проанализировать давление импорта на российский рынок, конкуренцию и меры для его защиты.
Выступление министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева стало ключевым событием сессии. В своей речи министр рассказал о повышенном внимании к отрасли со стороны государства, а также затронул вопросы развития виноградарства как составной ее части.
В рамках сессии «Вперед в будущее винодельческой отрасли» состоялась презентация «Федеральной стратегии развития виноградарства и виноделия», рассчитанная на период до 2050 года. Активно обсуждались и другие темы: онлайн-продажи российского вина, требования ГОСТа, инвестиции в отрасль и другие.
Организаторами РВФ выступили Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор мероприятия — Россельхозбанк. Медиахолдинг 1MI оказывал информационную поддержку форуму.