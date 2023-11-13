«Это ваши проблемы»: беременную жительницу Екатеринбурга не пустили на рейс

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Молодожены утверждают, что посадка на самолет прошла слишком быстро, а до этого вылет был задержан на 3,5 часа, сообщает Е1.
По словам екатеринбурженки Дианы, пара сидела прямо напротив табло в кафе. Они ежеминутно контролировали, началась ли посадка на рейс. Когда посадку объявили, они сразу направились в сторону выхода.
Идти нам было 2–3 минуты, но через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена. Женщина, которая пропускала людей, прикрикнула: «Вы почему опаздываете? Самолет уже давно тут стоит, это ваши проблемы, посадка окончена», — рассказала екатеринбурженка.
В результате другой сотрудник аэропорта к тому моменту пробил билет пассажирки и был готов пропустить ее. Однако после резкой фразы жениха девушки, мужчина пригрозил им полицией. Тогда пара стала снимать происходящее на видео.
После того, когда Диана рассказала, что она все записывает на видео и, к тому же, находится в положении, пару пустили на рейс. Однако летать этой авиакомпанией семья больше не хочет.