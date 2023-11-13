Глумился над РПЦ: Михалков раскритиковал сотрудников Музея истории Екатеринбурга

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
По словам Михалкова, Петр Малков якобы «издевался над РПЦ», а у Вячеслава Печняка было неоднозначное высказывание насчет присоединения уральского региона. Об этом режиссер рассказал в своем выпуске «БесогонТВ».
Также Михалков заявил, что он с уважением относится к людям, которые сохраняют памятники российской культуры и занимаются их реставрацией.
Напомним, в феврале 2023 года Никита Михалков рассказал, что Печняк и Малков пытаются разрушить страну. Это заявление режиссер сделал после того, как Печняк дал интервью, в котором освоение Урала охарактеризовал как «русскую колонизацию».