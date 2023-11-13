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Михалков раскритиковал сотрудников Музея истории Екатеринбурга

Глумился над РПЦ: Михалков раскритиковал сотрудников Музея истории Екатеринбурга

13 ноября 2023, 16:44
Фото: 1MI

Михалков раскритиковал сотрудников Музея истории Екатеринбурга

Режиссер Никита Михалков негативно отозвался о сотрудниках Музея истории Екатеринбурга Петра Малкова и Вячеслава Печняка.

По словам Михалкова, Петр Малков якобы «издевался над РПЦ», а у Вячеслава Печняка было неоднозначное высказывание насчет присоединения уральского региона. Об этом режиссер рассказал в своем выпуске «БесогонТВ».

Также Михалков заявил, что он с уважением относится к людям, которые сохраняют памятники российской культуры и занимаются их реставрацией.

Напомним, в феврале 2023 года Никита Михалков рассказал, что Печняк и Малков пытаются разрушить страну. Это заявление режиссер сделал после того, как Печняк дал интервью, в котором освоение Урала охарактеризовал как «русскую колонизацию».

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