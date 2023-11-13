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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

На дорогах в Свердловской области ожидается гололед

Гололед и снег с дождем ожидаются в Свердловской области

13 ноября 2023, 13:37
Фото: 1MI

На дорогах в Свердловской области ожидается гололед

В Свердловской области прогнозируются снег с дождем, а также гололед на дорогах. Такая погода ожидается 14 ноября 2023 года.

В связи с ухудшением погодных условий в области вероятен риск возникновения ЧП: травмирование людей, дорожные аварии, падение сосулек, обрывы ЛЭП, налипание снега на провода, перебои в сотовой связи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Наибольший риск возникновения ДТП на трассе Екатеринбург — Пермь, М-5 Урал подъезд к Екатеринбургу, а также в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Артинском ГО.

Напомним, к 17 ноября 2023 года в Свердловской области похолодает — столбики термометров опустятся до минусовой температуры. На протяжении недели в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге погода будет выше нуля градусов.

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#ДТП#Свердловская область#Снег#Осадки#Температура воздуха#Погода#Гололед#Дождь#Прогноз погоды#ЧП#Окружающая среда#Природа#Елизавета Зиборова
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