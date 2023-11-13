Гололед и снег с дождем ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В связи с ухудшением погодных условий в области вероятен риск возникновения ЧП: травмирование людей, дорожные аварии, падение сосулек, обрывы ЛЭП, налипание снега на провода, перебои в сотовой связи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Наибольший риск возникновения ДТП на трассе Екатеринбург — Пермь, М-5 Урал подъезд к Екатеринбургу, а также в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Артинском ГО.
Напомним, к 17 ноября 2023 года в Свердловской области похолодает — столбики термометров опустятся до минусовой температуры. На протяжении недели в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге погода будет выше нуля градусов.