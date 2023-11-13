Госслужащих отметят в рамках всероссийской премии «Служение»

«Ведомости» пишут, что премия была учреждена по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина. Она проводится для определения лучших представителей муниципального сообщества, в том числе глав городов и сел, депутатов и других государственных служащих. Одним из основных условий для победы является значительный вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни жителей. Это может быть связано с разработкой эффективных механизмов обратной связи, использованием новейших технологий или реализацией других проектов, способствующих развитию муниципального управления и института наставничества.