Госслужащих отметят в рамках всероссийской премии «Служение»

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
«Ведомости» пишут, что премия была учреждена по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина. Она проводится для определения лучших представителей муниципального сообщества, в том числе глав городов и сел, депутатов и других государственных служащих. Одним из основных условий для победы является значительный вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни жителей. Это может быть связано с разработкой эффективных механизмов обратной связи, использованием новейших технологий или реализацией других проектов, способствующих развитию муниципального управления и института наставничества.
По словам сопредседателя высшего совета ВАРМСУ, члена президиума Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Ирины Гусевой, благодаря муниципальной премии будет привлечено больше внимания к деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, таким образом определят ярких представителей муниципального сообщества. Среди них — те, кто отправился в зону проведения специальной военной операции, воспитывает 5–10 приемных детей или организовал деятельность волонтеров для поддержки российских военнослужащих и их семей. Историй, которые заслуживают восхищения, на сегодняшний день большое количество, добавила Гусева.
В качестве организатора премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. Наблюдательский совет возглавляет Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.
«Очень важно, чтобы лучшие практики, которые создаются сегодня в муниципалитетах по всей нашей стране, быстро становились достоянием всей страны, чтобы они могли максимально быстро передаваться друг другу», — рассказал о премии Сергей Кириенко.
Главная цель премии «Служение» — объединить муниципальное сообщество Российской Федерации и повысить престиж местного самоуправления. Статистика говорит о том, что в данной сфере работает порядка 4,5 миллиона человек.