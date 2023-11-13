Холодный фронт придет в Свердловскую область в конце недели

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До этого времени в Екатеринбурге будут сохраняться температуры выше нуля. То же самое ожидает и Нижний Тагил.
Утром 13 ноября теплый фронт достигнет севера области. Вместе с ним придут и небольшие снегопады. При этом холодный фронт начнет двигаться с запада на восток ближе к вечеру. По северу области усилится снегопад, а самые большие осадки прогнозируются на северо-западе.
В южных районах Свердловской области холодный фронт покажет себя вечером. Это выразится в дожде и мокром снеге. После этого фронт будет двигаться медленно и сместится только к середине вторника, сообщается в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».