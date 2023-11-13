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Похолодание и снег надвигаются на Свердловскую область

Холодный фронт придет в Свердловскую область в конце недели

13 ноября 2023, 06:00
Фото: 1MI

Похолодание и снег надвигаются на Свердловскую область

Уже в конце текущей недели в Свердловской области ожидается похолодание. Температура воздуха стабилизируется и закрепится на отрицательных отметках. Это случится в районе 17 ноября.

До этого времени в Екатеринбурге будут сохраняться температуры выше нуля. То же самое ожидает и Нижний Тагил.

Утром 13 ноября теплый фронт достигнет севера области. Вместе с ним придут и небольшие снегопады. При этом холодный фронт начнет двигаться с запада на восток ближе к вечеру. По северу области усилится снегопад, а самые большие осадки прогнозируются на северо-западе.

В южных районах Свердловской области холодный фронт покажет себя вечером. Это выразится в дожде и мокром снеге. После этого фронт будет двигаться медленно и сместится только к середине вторника, сообщается в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сильное похолодание придет в Свердловскую область
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#Свердловская область#Снег#Погода#Похолодание#Окружающая среда#Мороз#Природа#Ирина Кирилова
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