Итоги недели в Нижнем Тагиле: нарушение ЕВРАЗ НТМК и вырубка старых деревьев

Один из загрязнителей тагильского воздуха «Уралхимпласт» ежегодно выбрасывает около 400 тонн вредных веществ на головы горожан. При этом генеральный директор предприятия Александр Герд, который к тому же является почетным гражданином Нижнего Тагила, давно проживает в Вене в то время, как на УХП надзорные ведомства регулярно находят нарушения. Например, в недавнем времени Росприроднадзор обнаружил превышение фенола и формальдегида на предприятии. Оба вещества высокоопасны и ядовиты для организма человека.