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Итоги недели в Нижнем Тагиле: нарушение ЕВРАЗ НТМК и вырубка старых деревьев

Итоги недели в Нижнем Тагиле: нарушение ЕВРАЗ НТМК и вырубка старых деревьев

13 ноября 2023, 06:40
Фото: tagilcity.ru
На прошлой неделе Росприроднадзор обнародовал итоги проверки на ЕВРАЗ НТМК, а мэр города предложил заменять старые деревья на новые посадки. Главные экологические события недели в Нижнем Тагиле.

Газоанализатор TagilCity.ru на минувшей неделе не обнаружил превышений вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила во время замеров возле ж/д вокзала. Посты государственного мониторинга «Уральского УГМС», которые расположены в четырех районах города, также не фиксировали превышений выбросов.

Пять нарушений природоохранного законодательства обнаружил Росприроднадзор во время проверки на ЕВРАЗ НТМК. Предприятие превышало норму выбрасываемых загрязнителей, также некоторые из вредных веществ были незанормированы, а корректировка инвентаризации источников выбросов не была проведена. Были нарушения и при использовании водных объектов: допущено загрязнение рек Малая Кушва и Вязовка, в сточных водах обнаружены превышения загрязнителей, а также ЕВРАЗ НТМК осуществлял излив подотвальных вод со своей территории. Предприятие получило предписание об устранении выявленных нарушений. Должностных и юридических лиц ждет привлечение к административной ответственности.

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Один из загрязнителей тагильского воздуха «Уралхимпласт» ежегодно выбрасывает около 400 тонн вредных веществ на головы горожан. При этом генеральный директор предприятия Александр Герд, который к тому же является почетным гражданином Нижнего Тагила, давно проживает в Вене в то время, как на УХП надзорные ведомства регулярно находят нарушения. Например, в недавнем времени Росприроднадзор обнаружил превышение фенола и формальдегида на предприятии. Оба вещества высокоопасны и ядовиты для организма человека.

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В программу озеленения Нижнего Тагила планируют включить вырубку старых деревьев с заменой на новые зеленые насаждения. Такое предложение озвучил глава города Владислав Пинаев во время встречи со СМИ. По его мнению, многие старые посадки аварийны и представляют опасность, особенно при сильном ветре, поэтому от них необходимо избавляться.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Анна Григорьева#Уралхимпласт#Росприроднадзор#Вырубка деревьев
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