Красноярские мосты и целый век рекордов

В 2017 году по всей России началась реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В тот же год при федеральной поддержке в Красноярске привели в порядок огромное количество дорог. Не сбавили темпов и в 2018. Если изучить карту на сайте нацпроекта, то можно убедится, что такой плотности успешно завершенных объектов нет почти нигде. Об этом же вам расскажет любой красноярец. Среди прочего были отремонтированы главные улицы, Коммунальный мост, а Николаевский мост получил так необходимые развязки на правом берегу. В непосредственной близости от моста появилась «Платинум Арена Красноярск», где проходили главные церемонии игр. По Николаевскому мосту было удобнее всего проехать к горнолыжному комплексу «Бобровый лог», который также расцвел благодаря универсиаде. Можно сказать, что Красноярск «выиграл» еще до того, как начались сами игры. Ну, а если серьезно, то ту универсиады мы действительно выиграли: Россия с колоссальным отрывом заняла первое место в медальном зачете. Но почивать на лаврах некогда ни спортсменам, ни градостроителям.