Мэрия Екатеринбурга сносит веранду на набережной на фоне прокурорской проверки

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Летняя торговая веранда стояла там несколько лет. Акты чиновники подписали 9 ноября, пишет Ура.ру.
Основание для составления акта: отсутствие договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, — сказано в документе.
Теперь, если владелец объекта не демонтирует его сам, за него это будут вынуждены сделать власти с привлечением подрядчика. При этом траты также будут возложены на хозяина торговой точки.
Отмечается, что веранду демонтируют на фоне большой прокурорской проверки в администрации. Она длилась месяц.