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Веранду на набережной сносят в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга сносит веранду на набережной на фоне прокурорской проверки

13 ноября 2023, 09:11
Фото: 1MI

Веранду на набережной сносят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на фоне прокурорской проверки сносят веранду на набережной Исети в центре города.

Летняя торговая веранда стояла там несколько лет. Акты чиновники подписали 9 ноября, пишет Ура.ру.

Основание для составления акта: отсутствие договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, — сказано в документе.

Теперь, если владелец объекта не демонтирует его сам, за него это будут вынуждены сделать власти с привлечением подрядчика. При этом траты также будут возложены на хозяина торговой точки.

Отмечается, что веранду демонтируют на фоне большой прокурорской проверки в администрации. Она длилась месяц.

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#Подрядчик#Договор#Набережная#Снос#Демонтаж#Прокурорская проверка#Екатеринбург#Торговая точка#Дарья Сорокина
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