МСБ привлек более 790 млрд рублей господдержки по линии НГС в 2023 году

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Доступное финансирование — основной запрос бизнеса в условиях перестройки производственных процессов, изменения логистики, переориентации на новые рынки, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников. Поэтому, подвел итог он, Корпорация МСП в сотрудничестве с региональными гарантийными организациями оказывает предприятиям содействие в привлечении банковского финансирования с помощью гарантий и поручительств при отсутствии или недостаточной сумме собственного залога, пишут РИА Новости.
Важно учесть, что использование многоуровневой гарантийной системы и льготных программ позволяет значительно упростить задачи по кредитованию сектора, в частности в сфере банковских продуктов. Позитивная динамика является лучшим подтверждением востребованности и эффективности инструмента. Объем финансовой поддержки по линии НГС за три квартала 2023 года увеличился на 57% по сравнению с показателями января — сентября 2022 года. К тому же с 2019 по 2022 год отмечено увеличение общего объема финансовой поддержки по линии НГС на 90%, а в 2022 году помощью воспользовались на 440% предприятий больше, чем в 2019 году.
По статистике прироста объема финансовой поддержки за три квартала текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, лидирующие позиции у Карачаево-Черкесской Республики (393%, увеличение до 2,6 миллиарда рублей), Чеченской Республики (197%, до 3,6 миллиарда), Республики Карелии (185%, до 9,5 миллиарда), Магаданской области (171%, до 0,8 миллиарда) и Республики Калмыкии (169%, до 0,5 миллиарда рублей). В первую десятку по данному показателю регионов включили также Свердловскую, Псковскую, Астраханскую области, республики Тыва и Северная Осетия — Алания.
«Национальная гарантийная система для предпринимателя — это поручитель в лице государства, которое берет на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже в ситуации отсутствия залога», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Говоря об отраслях, он напомнил, что в январе — сентябре текущего года максимальный прирост объемов финансовой поддержки по линии НГС для малого и среднего бизнеса наблюдался в сфере гостиничных услуг и общественного питания (в 2,6 раза), в секторе транспортировки и хранения (в 2,3 раза). В сфере информации и связи сообщили о двукратном росте за три квартала.
Лидером рейтинга по абсолютным показателям размеров финансовой поддержки МСП за три квартала 2023 года стала сфера торговли (234,2 миллиарда рублей), за ней следуют обрабатывающие производства (199,6 миллиарда). Замыкают список лидеров отрасли транспортировки и хранения, а также сельского хозяйства (соответственно, 69,4 и 38,3 миллиарда рублей).
Стоит напомнить: в систему НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они обеспечивают для бизнеса условия, в которых при отсутствии собственного залога или при недостаточности его объема можно привлекать банковское финансирование с использованием гарантий и поручительств. Эта мера поддержки стала доступной благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.