МСБ привлек более 790 млрд рублей господдержки по линии НГС в 2023 году

Важно учесть, что использование многоуровневой гарантийной системы и льготных программ позволяет значительно упростить задачи по кредитованию сектора, в частности в сфере банковских продуктов. Позитивная динамика является лучшим подтверждением востребованности и эффективности инструмента. Объем финансовой поддержки по линии НГС за три квартала 2023 года увеличился на 57% по сравнению с показателями января — сентября 2022 года. К тому же с 2019 по 2022 год отмечено увеличение общего объема финансовой поддержки по линии НГС на 90%, а в 2022 году помощью воспользовались на 440% предприятий больше, чем в 2019 году.