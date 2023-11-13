«Мы были в нокауте». Первая мисс Екатеринбург рассказала правду о конкурсах красоты

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В том же году Нина участвовала в конкурсе «Мисс Россия». Она решила поделиться, как на самом деле проходят конкурсы красоты и честно ли участницам достается победа.
Я против конкурсов красоты. Я просто знаю, как это всё внутри происходит. Когда приехала [на конкурс «Мисс Россия»], для меня вообще было шокирующим положением, когда сказали, что победа на конкурсе стоит четыре тысячи долларов. Мы изначально, уже зная, что победит другая… Нам приходилось выходить на сцену, мы были все просто в нокауте. Я не смогла этого принять, — рассказывает Нина.
Она отметила, что на участие в конкурсе заявляется много девушек, но они не проходят по каким-то стандартам. Это, по мнению Нины, портит женскую суть. К тому же, даже после победы от нее все отвернулись.
В ходе самого конкурса «Мисс Екатеринбург — 1997», жюри индивидуально приходили к девушкам и рассматривали их, а между конкурсантками была борьба. По словам Нины даже замерялись длина пальца и толщина кожи, смотрели на длину ног и просветы между бедрами.
Напомним, в День города в Екатеринбурге на сцене Исторического сквера была выбрала новая мисс. В текущем году корона досталась 21-летней Александре Кузнецовой. Девушка после конкурса призналась, что очень хотела победить, но была удивлена, когда жюри назвало ее имя. А еще одна участница конкурса красоты, но уже другого, представит Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия — 2023».