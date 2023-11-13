Нас ждет немало открытий: плотину на Челюскинцев в Нижнем Тагиле планируют осушить

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Для того, чтобы начать ремонтные работы на плотине, необходимо высушить территорию, уложить трубы и построить дамбу, рассказал Пинаев во время пресс-конференции в Доме журналистов.
Также, по словам Пинаева, подрядчики хотят закрыть дорогу для транспорта на два года, однако мэрия настаивает на том, что сроки должны быть меньше. Мэр отметил, что на дне Тагильского пруда тагильчан ждет немало открытий.
Кроме того, помимо ремонта плотины, городские власти намерены реконструировать комплекс построек заводоуправления и завода-музея.
Напомним, Пинаев также рассказал о том, что городские власти сейчас обсуждают варианты, при которых транспорт сможет объезжать перекрытую плотину. Реконструкция плотины обойдется в два миллиарда рублей, при этом сохранится ее культурное наследие — строения на дворе доменного цеха.